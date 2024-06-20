Στίβος: Ο Καραλής «πέταξε» στα 5,92μ - Κατέρριψε το πανελλήνιο ρεκόρ στο επί κοντώ

Ό,τι δεν κατάφερε πριν από λίγες ημέρες στη Ρώμη, ο Εμμανουήλ Καραλής το πέτυχε σήμερα στο διεθνές μίτινγκ του Μπιντγκόζ.

Ο 25χρονος πρωταθλητής του επί κοντώ πέρασε πάνω από τα 5 μέτρα και 92 εκατοστά, καταρρίπτοντας ρεκόρ εννέα χρόνων (5,91) το οποίο κατείχε ο Κώστας Φιλιππίδης από τις 4 Ιουλίου του 2015. Όπως και στη Ρώμη, έτσι και στην πολωνική ο « Μανόλο» κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο, καθώς πρώτος ήταν ο Φιλιππινέζος Έρνεστ Ομπιένα με 5,97. Οι δύο αθλητές δοκίμασαν και στα 6,02 χωρίς επιτυχία.

Στο ίδιο μίτινγκ, ο Χρήστος Φρατζεσκάκης κατετάγη 4ος στη σφυροβολία με 74,82μ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

