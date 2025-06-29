Λογαριασμός
Πρωτιά για τη Τζένγκο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ομάδων - Δείτε βίντεο

Πραγματοποιώντας μια σπουδαία εμφάνιση, η Ελίνα Τζένγκο, κατέκτησε τη σημαντική πρώτη θέση στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Ομάδων της Μαδρίτης

Στίβος: Μεγάλη Τζένγκο στη Μαδρίτη

Σπουδαία Ελίνα Τζένγκο στη Μαδρίτη κατέκτησε την κορυφή και έδωσε ανάσα στην Ελλάδα!

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια πραγματοποίησε έναν σπουδαίο αγώνα στο ακόντιο και με επίδοση 62.23μ. χάρισε στη γαλανόλευκη 16 βαθμούς οι οποίοι είναι «χρυσάφι» για την παραμονή στη Division 1 του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος ομάδων.

Μάλιστα το συγκεκριμένο αποτέλεσμα, ήταν ακόμη πιο... ευεργετικό για την Ελλάδα, αφού η Φινλανδή, Πίλκε Κόσι, με επίδοση (48,47μ.) κατετάγη στη 14η θέση, ενώ η Ουκρανή, Βικτόρια Μπανίρα τερμάτισε 15η με 43.95μ.

Έτσι η Ελλάδα προσπέρασε την Ουγγαρία στη βαθμολογία, ανεβαίνοντας 12η και απέκτησε απόσταση ασφαλείας από τη ζώνη του υποβιβασμού!

