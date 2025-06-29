Κοντά στην Πόρτο ο Φαριόλι

Βρήκε τον εκλεκτό για τον πάγκο της η Πόρτο!



Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο, Νικολό Σκίρα, θέλει για νέο προπονητή της ομάδας τον Φραντσέσκο Φαριόλι! Ο Ιταλός τεχνικός, μετά την σοκαριστική απώλεια του τίτλου με τον Άγιαξ, πήρε την απόφαση να αποχωρήσει από τον «Αίαντα» και πλέον βρίσκεται σε συζητήσεις με την Πόρτο.

Μάλιστα οι συζητήσεις βαίνουν σε πολύ καλό δρόμο με την Πόρτο να του προσφέρει συμβόλαιο μέχρι το 2027, με οψιόν ανανεώσεις για έναν ακόμη χρόνο, σε περίπτωση επίτευξης συγκεκριμένων στόχων.



Talks in progress between Francesco #Farioli and #Porto for a contract until 2027 with the option for 2028. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) June 29, 2025

