Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Κοντά στην Πόρτο ο Φραντσέσκο Φαριόλι

Ο Φραντσέσκο Φαριόλι φαίνεται πως είναι ο εκλεκτός του Αντρέ Βίλας Μπόας για τον πάγκο της Πόρτο, σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο Νικολό Σκίρα

Κοντά στην Πόρτο ο Φαριόλι

Βρήκε τον εκλεκτό για τον πάγκο της η Πόρτο!

Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο, Νικολό Σκίρα, θέλει για νέο προπονητή της ομάδας τον Φραντσέσκο Φαριόλι! Ο Ιταλός τεχνικός, μετά την σοκαριστική απώλεια του τίτλου με τον Άγιαξ, πήρε την απόφαση να αποχωρήσει από τον «Αίαντα» και πλέον βρίσκεται σε συζητήσεις με την Πόρτο.

Μάλιστα οι συζητήσεις βαίνουν σε πολύ καλό δρόμο με την Πόρτο να του προσφέρει συμβόλαιο μέχρι το 2027, με οψιόν ανανεώσεις για έναν ακόμη χρόνο, σε περίπτωση επίτευξης συγκεκριμένων στόχων.
 

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Πόρτο
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
11 0 Bookmark