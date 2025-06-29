Τον μεγάλο στόχο που είχε θέσει για τη Μαδρίτη πέτυχε η Ελλάδα!



Χάρη στις εξαιρετικές επιδόσεις των αθλητών και των αθλητριών της, η χώρα μας παρέμεινε και μαθηματικά στην 1η κατηγορία του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ομάδων, συγκεντρώνοντας 253 βαθμούς σε 37 αγωνίσματα.

Κάπως έτσι, η «γαλανόλευκη» θα δώσει το παρών στο κορυφαίο επίπεδο της διοργάνωσης στο επόμενο πρωτάθλημα μετά από δύο χρόνια. Πρόκειται για ένα σημαντικό επίτευγμα, στο οποίο συνέβαλαν όλοι όσοι βρέθηκαν στην ισπανική πρωτεύουσα.



Καθοριστικής σημασίας για την παραμονή της Ελλάδας στην Division 1 ήταν τα δύο 16άρια που πήραν οι Μίλτος Τεντόγλου και Ελίνα Τζένγκο στα αγωνίσματά τους. Για την ιστορία, στον θρόνο της έμεινε η Ιταλία, που πήρε ξανά το χρυσό μετάλλιο, ενώ έπεσαν Ουκρανία, Φινλανδία, Λιθουανία.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.