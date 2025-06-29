Ατρόμητος: Στον αέρα η συμφωνία για την πώληση

Τον σχεδιασμό της νέας σεζόν αναλαμβάνει να τρέξει ο Γιώργος Σπανός και οι συνεργάτες του.



Όπως γνωστοποίησε ο Ατρόμητος, ο Χασίν ζήτησε χρόνο για να ανταποκριθεί σε όλες τις απαιτήσεις του και το αφεντικό των Περιστεριωτών το παίρνει πάνω του και προχωρά τον προγραμματισμό της ομάδας.

Αναφέρει δε πως σύντομα θα υπάρξει ο νέος προπονητής, ενώ μένει να φανεί αν το deal θα ολοκληρωθεί. Γιατί αυτή τη στιγμή αντιλαμβανόμαστε όλοι πως βρίσκεται στον αέρα!



Η ανακοίνωση:



Ενημέρωση σχετικά με τη σεζόν 2025/26 και τις εξελίξεις στα διοικητικά δρώμενα της ομάδας μας.



Με την ολοκλήρωση της αγωνιστικής σεζόν 2024/25, είχε γίνει γνωστή η πρόθεση του μεγαλομετόχου της ομάδας μας, Γιώργου Σπανού, να κινήσει τις διαδικασίες ώστε ο Ατρόμητος να αλλάξει σελίδα σε διοικητικό επίπεδο, με γνώμονα πάντα το καλύτερο και δυνατότερο μέλλον για την ομάδα μας, ολοκληρώνοντας με αυτόν τον τρόπο μια πορεία 20 ετών στην ηγεσία της ΠΑΕ.

Από εκείνο το σημείο μέχρι και σήμερα, υπάρχουν σε καθημερινή βάση συζητήσεις και διαπραγματεύσεις με ενδιαφερόμενους επενδυτές, μεταξύ των οποίων και ο Άγγλος επιχειρηματίας, Γιαχία Χασίν, ο οποίος τη Δευτέρα 23 Ιουνίου, πήρε την έγκριση από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, προκειμένου να προχωρήσει στην απόκτηση του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών της ΠΑΕ Ατρόμητος.



Σήμερα, Κυριακή 29 Ιουνίου, σε διά ζώσης συνάντηση του Γιώργου Σπανού με τον Γιαχία Χασίν, η πλευρά του ενδιαφερόμενου επενδυτή ζήτησε ένα χρονικό περιθώριο προκειμένου να εκπληρώσει τους όρους της συμφωνίας που είχε επιτευχθεί το προηγούμενο διάστημα και έπειτα να προχωρήσει και στην τυπική ολοκλήρωση της μεταβίβασης.



Η ΠΑΕ Ατρόμητος με μεγάλο αίσθημα ευθύνης προς τους φιλάθλους μας, κατόπιν της νεότερης εξέλιξης και με δεδομένο ότι ο χρόνος δεν είναι πλέον σύμμαχος, ξεκαθαρίζει ότι τίθεται άμεσα σε εφαρμογή η διαδικασία της υλοποίησης του αγωνιστικού σχεδιασμού εν όψει της σεζόν 2025/26, της οποίας την ευθύνη θα έχει η διοίκηση του Γιώργου Σπανού σε συνεργασία με την ομάδα συνεργατών του, όπως συμβαίνει όλα αυτά τα χρόνια.



Σε απόλυτη προτεραιότητα, φυσικά, τίθεται η συμφωνία με τον νέο προπονητή της ομάδας μας, θέμα για το οποίο η ΠΑΕ Ατρόμητος θα ενημερώσει με νεότερη ανακοίνωσή της.

