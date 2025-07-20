Στην καλύτερη πεντάδα του Eurobasket U20 ο Σαμοντούροφ

Το Eurobasket U20, που διεξήχθη στο Ηράκλειο, ολοκληρώθηκε, με την Ιταλία να κατακτά τον τίτλο και την Ελλάδα να τερματίζει στην πέμπτη θέση.

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση του μεγάλου τελικού, ανακοινώθηκε η καλύτερη πεντάδα του τουρνουά. Σε αυτή κέρδισε μία θέση ο Αλέξανδρος Σαμοντούροφ, που ήταν δεύτερος σκόρερ της διοργάνωσης με 17,6 πόντους κατά μέσο όρο, έχοντας παράλληλα 5,7 ριμπάουντ, 2,7 ασίστ και 1,4 τάπες για 19,6 βαθμούς αξιολόγησης ανά παιχνίδι.

Μαζί με τον παίκτη του Παναθηναϊκού, μία θέση στην κορυφαία πεντάδα κέρδισαν ο Ρομάν Ντομόν της Γαλλίας, ο Μάντας Γιουζένας της Ιταλίας, ο Πάβλε Νίκολιτς της Σερβίας και ο Φραντσέσκο Φεράρι της Ιταλίας.

Μάλιστα, ο τελευταίος, που έκανε σπουδαίο τελικό με 26 πόντους, αναδείχθηκε και MVP του τουρνουά, το οποίο ολοκλήρωσε με 15,9 πόντους, 5,4 ριμπάουντ, 1,6 ασίστ και 1,1 κλεψίματα ανά παιχνίδι.

