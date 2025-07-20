Έτρεχε σαν… Φεράρι η Ιταλία και σήκωσε το Eurobasket U20

Πανάξια Πρωταθλήτρια Ευρώπης σε επίπεδο νέων η Ιταλία. Οι «ατζούρι» έκαναν... πλάκα στη Λιθουανία, την οποία διέλυσαν με σκορ 83-66 στα «Δύο Αοράκια» του Ηρακλείου, κατακτώντας για τρίτη φορά στην ιστορία τους το Eurobasket U20. Πλέον, βρίσκονται στην κορυφή της σχετικής λίστας, μαζί με Ισπανία, Γαλλία, Σερβία και Ελλάδα.

Από το πρώτο δεκάλεπτο, η Ιταλία έδειξε την ανωτερότητά της, με αποτέλεσμα να πάρει διψήφια διαφορά από το πρώτο ημίχρονο. Οι Λιθουανοί κατάφεραν να μειώσουν στις αρχές του δευτέρου μέρους, ωστόσο οι «ατζούρι» έθεσαν ξανά υπό έλεγχο την κατάσταση και έφτασαν σε μία πολύ εύκολη επικράτηση.

Κορυφαίος του αγώνα ήταν ο Φραντσέσκο Φεράρι, που έκανε καταπληκτικό τουρνουά και ολοκλήρωσε τον τελικό με 26 πόντους (6/11 δίποντα, 3/5 τρίποντα). Πολύ καλό ματς με 17 πόντους και 9 ριμπάουντ από τον Ελίζε Ασούι, ενώ 13 πόντους είχε ο Νταβίντ Τορεσάνι και 9 πόντους μαζί με 9 ριμπάουντ ο Οσαβάρου Οσασούγι.

Από τη Λιθουανία, που τερμάτισε για πέμπτη φορά δεύτερη στον θεσμό, 17 πόντους είχε ο Αλέξας Μπελιάουσκας και 16 ο Νέντας Ραουπέλις.

Τα δεκάλεπτα: 23-17, 42-26, 60-48, 83-66

