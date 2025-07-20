Νίκολιτς: «Πρέπει αντέξουμε αυτόν τον 1,5 μήνα»

Μια μεγάλη, αποκαλυπτική και άκρως ενδιαφέρουσα συνέντευξη παραχώρησε στη σερβική «Mozzart» ο προπονητής της ΑΕΚ, Μάρκο Νίκολιτς.

Με αφορμή τα 46α γενέθλιά του, ο Σέρβος τεχνικός μίλησε στο Μέσο της πατρίδας του τόσο για το νέο κεφάλαιο της καριέρας του στην Ελλάδα και την «Ένωση», όσο και για διάφορες πτυχές και στόχους που έχει θέσει στους «κιτρινόμαυρους».

Μεταξύ άλλων, τόνισε πως η ομάδα θα πρέπει να «αντέξει» στον πρώτο ενάμιση μήνα της σεζόν, ώστε να καταφέρει να μπει στη League Phase του Conference League. Παράλληλα, στάθηκε στην προσπάθεια που γίνεται για τη βελτίωση και την ανανέωση του ρόστερ.

«Για εμένα, είναι οι καλύτεροι στον κόσμο, γιατί είναι δικοί μου», δήλωσε χαρακτηριστικά, απαντώντας σε σχετική ερώτηση για τους παίκτες του. Αποκάλυψε, επίσης, πως θα του άρεσε να μείνει στην ομάδα για 2-3 χρόνια, όπως ο προκάτοχός του, Ματίας Αλμέιδα.

Τέλος, δεν παρέλειψε να αναφερθεί στους Μάριο Ηλιόπουλο και Χαβιέρ Ριμπάλτα, αποκαλύπτοντας πως ακόμη και σήμερα νιώθει μια νευρικότητα, θέλοντας να ανταποδώσει την εμπιστοσύνη που του έδειξαν οι δύο άνδρες.

Αναλυτικά τα όσα είπε στη συνέντευξή του:

Για το νέο του κεφάλαιο στην Ελλάδα έχοντας προπονήσει σε διαφορετικές χώρες στο παρελθόν: «Μαζί με τα μέλη του τεχνικού επιτελείου γνώρισα διαφορετικούς πολιτισμούς, τρόπους ζωής και ποδοσφαιρικές φιλοσοφίες, αντιμετώπισα διαφορετικές απαιτήσεις, όμως παντού βρισκόμουν σε έναν από τους μεγαλύτερους συλλόγους των συγκεκριμένων χωρών. Συνεπώς ήταν λογική ανάγκη να διεκδικούμε πάντα τίτλους σε εγχώριο επίπεδο και την καλύτερη δυνατή απόδοση στο διεθνές στερέωμα. Έχω συμμετάσχει στο Champions League, το Europa League, το Asian Champions League. Τώρα έχω την ευκαιρία να δοκιμαστώ πρώτα στα προκριματικά, και -Θεού θέλοντος- να φτάσω μέχρι τη League Phase του Conference League.

Μέχρι στιγμής, έχω πετύχει μαζί με τους συνεργάτες μου από το προπονητικό επιτελείο σε όλες τις χώρες, κερδίζοντας πρωταθλήματα ή Kύπελλα -μερικές φορές και τα δύο. Για αυτό ήρθα στην ΑΕΚ. Ο σύλλογος έχει ένα νέο σχέδιο, έναν φιλόδοξο πρόεδρο, νέο αθλητικό διευθυντή -ο Μάριος Ηλιόπουλος και ο Χαβιέρ Ριμπάλτα βρίσκονται σε αυτές τις θέσεις από πέρυσι- και πριν από δύο χρόνια χτίστηκε νέο γήπεδο στη θέση του παλιού. Είναι εντυπωσιακό. Οι συνθήκες είναι εξαιρετικές, αλλά δεν θα είναι καθόλου εύκολο, γιατί έχουμε συλλόγους όπως ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός. Να σημειωθεί ότι από φέτος και ο Άρης επενδύει εκατομμύρια σε ενίσχυση και στους μισθούς».

Για το ξεκίνημά του στην ΑΕΚ: «Βρισκόμαστε στην αρχή της διαδικασίας και είναι ξεκάθαρο πως χρειαζόμαστε χρόνο, γιατί οι τρεις σύλλογοι μπροστά μας έχουν προχωρήσει ήδη στην υλοποίηση των σχεδίων τους. Διαθέτουν ελαφρώς πιο προετοιμασμένες ομάδες και, βάσει όσων κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, και πιο ακριβές. Έχουμε δει πως αυτό δεν παίζει αποφασιστικό ρόλο στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Έχουμε ξεκινήσει τη διαδικασία της ήπιας ανανέωσης της ομάδας, γιατί υπάρχουν παίκτες που βρίσκονται στον σύλλογο χρόνια -κάποιοι είναι πραγματικά φανταστικοί, κάποιοι όμως έχουν χάσει την πείνα, το πάθος για τίτλους και τη μάχη. Άρα θα πρέπει να προχωρήσουμε προς την ανανέωση. Όχι απότομα, ώστε η πιο παλιά ομάδα του πρωταθλήματος να μην μετασχηματιστεί άμεσα σε νεανική, αλλά να γίνει βήμα-βήμα».

Για την υποδοχή του στην ΑΕΚ: «Είμαι ικανοποιημένος από τη θερμή υποδοχή, κυριολεκτικά σε κάθε βήμα: Από τη διοίκηση, το υπόλοιπο προπονητικό team, τους παίκτες, τους φιλάθλους, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης… Μπορείς πραγματικά να νιώσεις πόσο αγαπούν οι Έλληνες το ποδόσφαιρο, είναι απίστευτα αφοσιωμένοι, κάτι που μας δημιουργεί επιπλέον υποχρέωση. Δεν θα είναι καθόλου εύκολο, χρειαζόμαστε υπομονή, χρόνο και λίγη τύχη. Δεν ανησυχώ ούτε για το πώς θα δείχνουμε τον Οκτώβριο, ούτε λιγότερο τον Απρίλιο ή τον Μάιο, όταν όλα κριθούν. Ωστόσο, πρέπει πρώτα να αντέξουμε αυτόν τον πρώτο ενάμιση μήνα του καλοκαιριού. Μετά τον Νοέμβριο, τα πάντα θα είναι πιο εύκολα».

Για τις προσδοκίες του: «Οι προσδοκίες είναι να δουλέψουμε, να προπονηθούμε και να εξελιχθούμε ως ομάδα. Έχουμε σαφείς στόχους, αλλά μην ξεχνάτε πως τα τελευταία τρία χρόνια η ΑΕΚ υπέστη δύο τραυματικούς αποκλεισμούς στα προκριματικά, από την αρμενική Νόα και τη Βελέζ του Μόσταρ. Έχουμε μεγάλη επιθυμία να φτάσουμε στους ομίλους του Conference League -αυτό είναι ο βραχυπρόθεσμος στόχος- αν και πρόβλημα είναι πως δεν ξεκινάμε με μεγάλο συντελεστή. Δεν θα αναζητήσουμε δικαιολογίες, θα επικεντρωθούμε στο γήπεδο.

Το πρωτάθλημα και το Κύπελλο δεν είναι σπριντ, αλλά μαραθώνιος. Το τέλος της σεζόν είναι μόνο τον Μάιο, και είμαι αρκετά αισιόδοξος, γιατί έχουμε τον χρόνο να υλοποιήσουμε όσα έχουμε σχεδιάσει, να εφαρμόσουμε τις διαδικασίες και να μπει η ομάδα στα playoffs με καλή θέση. Οι Έλληνες θα έχουν δύο εκπροσώπους στο Champions League του χρόνου και θα βελτιώσουν τις θέσεις τους στα προκριματικά, αφού τώρα βρίσκονται 15οι στη λίστα κατάταξης UEFA και το ερχόμενο καλοκαίρι θα είναι 12οι. Το σχέδιο είναι να δουλεύουμε καθημερινά και να μένουμε ταπεινοί, αν και είμαι πολύ ικανοποιημένος από όσα είδα κατά τη 17ήμερη προετοιμασία στην Ολλανδία».

Για τις φιλοδοξίες που υπάρχουν: «Ποτέ δεν φοβήθηκα τις φιλοδοξίες, για αυτό κατακτήσαμε τίτλους στις προηγούμενες ομάδες, γιατί παντού υπήρχε σαφής καθορισμός μεγάλων στόχων. Φυσικά, δεν θέλουμε να περιαυτολογούμε με φανφαρόνικες δηλώσεις στα ΜΜΕ, αλλά αν πω πως στοχεύουμε τα υψηλότερα επίπεδα, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Οι ανταγωνιστές είναι καλοί, περισσότερο προετοιμασμένοι από εμάς, αλλά η αποστολή μας είναι να ανταποκριθούμε σε όλες τις προκλήσεις και θα το κάνουμε μέσα στο σύλλογο».

Για το ότι διαθέτει στην ΑΕΚ έμπειρους παίκτες: «Ποτέ δεν αναλύω τους παίκτες μου δημόσια. Για εμένα, είναι οι καλύτεροι στον κόσμο, γιατί είναι δικοί μου. Πάντα επέμενα σε αυτό, αλλά το ποδόσφαιρο εξελίσσεται με ταχύτητα -συμβαίνουν αλλαγές σε όλα τα επίπεδα: Στη μεθοδολογία προπόνησης, την ανάλυση δεδομένων, την εκγύμναση, τις ασκήσεις στον χώρο. Πρέπει να συμβαδίζεις με την εποχή, και είμαι απολύτως σαφής: Η νεότητα φέρνει φιλοδοξία, ενέργεια και επιθυμία, αλλά το ίδιο ισχύει και για την εμπειρία -όπως και ότι η ηλικία δεν είναι από μόνη της πλεονέκτημα. Για αυτό δεν είμαι αποκλειστικός ούτε ως προς τους νεαρούς ούτε ως προς τους σχετικά μεγαλύτερους παίκτες».

Για το ότι η ΑΕΚ έχει παράδοση στους Σέρβους προπονητές με τους Βεσελίνοβιτς, Στεπάνοβιτς, Μπάγεβιτς, Τουμπάκοβιτς, Μιλόγεβιτς: «Γνώρισα τον Ντούσαν όταν ήμουν στη Βίντι, έχω υπέροχη σχέση με τον Τουμπάκοβιτς και τον Μιλόγεβιτς. Ο Ντράγκαν Σάκοτα είναι προπονητής στο μπάσκετ της ΑΕΚ και πολύ επιτυχημένος. Πολλοί από τους ειδικούς μας δούλεψαν στην Αθήνα στο μπάσκετ, το ποδόσφαιρο, το πόλο. Επίσης, είμαστε γείτονες, είμαστε ορθόδοξος λαός, μοιραζόμαστε παρόμοιες αξίες, αν και στο τέλος όλα καταλήγουν στο πόσο μπορείς να αντέξεις όσο είσαι επιτυχημένος».

Για το ότι η ΑΕΚ δεν είναι μια εύκολη ομάδα για τους προπονητές: «Δεν υπάρχουν κανόνες σε κανέναν σύλλογο. Εξαρτάται περισσότερο από τους ανθρώπους παρά από τον σύλλογο. Ας πούμε, ο προκάτοχός μου, ο Ματίας Αλμέιδα, έμεινε εδώ τρία χρόνια. Ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ δεν άλλαζαν προπονητές για πολύ, ο Παναθηναϊκός το έκανε πιο συχνά, αλλά κατά κύριο λόγο εξαρτάται από τις διαπροσωπικές σχέσεις, τα αποτελέσματα και το εργασιακό κλίμα. Θα μου άρεσε να μείνω εδώ δύο-τρία χρόνια, αν και το ποδόσφαιρο έχει αλλάξει και σήμερα είναι δύσκολο να βρεις παραδείγματα όπως ο Γκι Ρου στην Οσέρ, ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ή ο Αρσέν Βενγκέρ στην Άρσεναλ».

Για τον Χαβιέρ Ριμπάλτα: «Γνωριστήκαμε στη Ρωσία, κατά τη διάρκεια της πρώτης μου σεζόν στη Λοκομοτίβ. Ακόμα τότε ξεκινήσαμε να χτίζουμε μια ιδιαίτερη σχέση, αν και έχω παρόμοια σχέση με πολλούς άλλους διευθυντές ή προέδρους συλλόγων, όπως και με συναδέλφους προπονητές. Είμαι προπονητής και είναι λογικό να μη διατηρώ καλές σχέσεις με πολιτικούς ή επιστήμονες στο Ινστιτούτο Φυσικής, αλλά στο ποδόσφαιρο έχω πολλή επαφή. Ο Ριμπάλτα προσφέρθηκε έντονα να με προσλάβει -κάτι πολύ σεβαστό- και η αποστολή μου είναι να ανταποδώσω τόσο σε αυτόν όσο και στον πρόεδρο Μάριο Ηλιόπουλο. Στο τέλος της επίσημης παρουσίασης, με καλωσόρισε με την έκφραση ''πάμε'', που είναι σήμα κατατεθέν του Νόβακ Τζόκοβιτς -και έτσι στο τένις, μαζί με τον Νίκολα Γιόκιτς, είναι ο πιο διάσημος Σέρβος σήμερα. Όλα αυτά δείχνουν πόσο μας υποδέχτηκαν θερμά στην Αθήνα, και ταυτόχρονα δημιουργούν υποχρέωση. Έχω ακόμη μια ελαφριά νευρικότητα μετά από πολύ καιρό, γιατί θέλω να ανταποδώσω αυτή την εμπιστοσύνη. Μετατρέπω αυτή τη νευρικότητα σε κίνητρο -όχι με φόβο, αλλά με ανυπομονησία να κάνω καλά πράγματα για την ΑΕΚ».

