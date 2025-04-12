Στιγμές πράσινης ποιότητας VS ασπρόμαυρου «top form» στο κρίσιμο σημείο

Ο Παναθηναϊκός… διορθώθηκε και έχει πολλά ακόμα να φτιάξει. Ο ΠΑΟΚ σαν να… πατάει το γκάζι τώρα που κρίνονται όλα και πάει να πάρει την «εσωτερική» για τη 2η θέση, σαν άλλο ασπρόμαυρο μονοθέσιο της Formula 1.

Και όμως, το «τριφύλλι» έχει μείνει αήττητο φέτος κόντρα στον «δικέφαλο του Βορρά». Και αν υφίσταται στο ποδόσφαιρο να… έχει πάρει κάποια ομάδα τον «αέρα» του αντιπάλου της, τότε θα πρέπει οι «πράσινοι» να ξέρουν τι θα αντιμετωπίσουν και πώς να το χειριστούν το απόγευμα της Κυριακής. Ή μήπως όχι; Άλλωστε, αυτό που παρουσιάζει ο ΠΑΟΚ στα playoffs ως αποτελεσματικό σύνολο, δείχνει να είναι η ιδανική εικόνα για αυτό το μίνι-πρωτάθλημα που βρίσκεται σε εξέλιξη…

Παναθηναϊκός: Βελτιώθηκε, το «πλήρωσε» η ΑΕΚ και έδειξε το δυνατό του στοιχείο



Στο Φάληρο ο Παναθηναϊκός δεν είχε την πνευματική ετοιμότητα και δύναμη να κοντράρει τον Ολυμπιακό. Και από τη στιγμή που ένα τέτοιο ντέρμπι ξεκινά με γκολ στα πρώτα δευτερόλεπτα, με γκάφα που μπορεί να σε οδηγήσει σε… κατηφόρα, ακόμα και ο τρόπος που επιχειρούσαν οι «πράσινοι» να ξαναμπούν στο ματς, ήταν… κάτι.

Απέναντι στην ΑΕΚ στο ΟΑΚΑ, πάλι παρατηρήθηκαν προβλήματα, αλλά εκεί είναι που βγήκε το πραγματικά δυνατό στοιχείο του «τριφυλλιού». Αυτό στο οποίο πρέπει να ποντάρει και ο Ρουί Βιτόρια και να καταλάβουν οι παίκτες του. Εκείνοι που μπορούν να τολμήσουν και το κάτι παραπάνω και η αυτοπεποίθησή τους αυτές τις μέρες μπορεί να τους ευνοήσει.

Δεν είναι τυχαία τα γκολ που πέτυχε ο Παναθηναϊκός κόντρα στην «Ένωση». Η κεφαλιά του Μαξίμοβιτς που πάντα θα μπει στις φάσεις και είναι από τους πιο hard-working ποδοσφαιριστές της φετινής ομάδας. Η μαγεία του Τζούριτσιτς με το φαλτσαριστό σουτ, που πάντοτε δοκιμάζει όταν βρει χώρο και χρόνο και τώρα ήξερε ακριβώς πού να περιμένει την ασίστ από τον Μλαντένοβιτς.

Άλλωστε, μιλούν και επικοινωνούν σωστά για τα πατήματά τους και τον χώρο δράσης τους. Και αν έχετε δει και την τροχιά της μπάλας, περνά ακριβώς πάνω από το γόνατο του Βίντα, δίπλα από το κορμί του και νικά τον Μπρινιόλι. Θέλει και λίγο να… εξαντλείς την τύχη σου, όταν η βραδιά σού στέλνει «μήνυμα». Και το τρίτο γκολ, ανήκει κατά το ήμισυ στον Τσέριν που βρίσκει κάθετα τη στιγμή που πρέπει τον Πελίστρι.

Τα παραπάνω παραδείγματα είναι η δύναμη του Παναθηναϊκού. Ατομική ποιότητα. Προσθέτουμε σε αυτούς και τον Μανώλη Σιώπη, που από την πρώτη στιγμή, που φόρεσε την πράσινη φανέλα, έχει δώσει ακριβώς αυτά που θα περίμενε κανείς. Ψυχή, ψυχή, ψυχή… Και αποτελεσματικότητα. Και κυνήγι του αντιπάλου μέχρι… τελικής πτώσης. Και μια κίνηση του Σφιντέρσκι μπορεί να κάνει τη διαφορά, με τον Πολωνό να δουλεύει πολύ στο χορτάρι.

Και φυσικά ο Ουναΐ που από το πουθενά αλλάζει τη ροή ενός αγώνα με το… έτσι θέλω. Και ο Ιωαννίδης που ξέρει ότι πρέπει κάπου να ξεσπάσει. Και ας είναι σε μεμονωμένη περίσταση… Έχει μονάδες στις οποίες πρέπει να «ποντάρει» ο Παναθηναϊκός. Και αυτές οι μονάδες θα πρέπει να… τραβήξουν το κουπί για τη 2η θέση στα Playoffs.

ΠΑΟΚ: Σαν να του έκανε καλό το «χαστούκι» πριν τα Playoffs και τώρα… φορτσάρει



To -7 έγινε -1. Και αυτό τα λέει όλα για τον ΠΑΟΚ της μίνι διαδικασίας που εξελίσσεται στην ολοκλήρωση της κανονικής διάρκειας του φετινού πρωταθλήματος της Stoiximan Super League. Και αυτός ο ΠΑΟΚ πέρασε από πολλά «κύματα» μέσα στη σεζόν.

Με ανάγκη από Λουτσέσκου και παίκτες να ξαναβρούν χημεία και ενότητα, με τους «παλιούς» να υποδεχθούν αγωνιστικά πολύ καλύτερα τους «νέους» και το… μείγμα να δέσει. Και φαίνεται πως αυτό το δέσιμο ήρθε στην καταλληλότερη στιγμή, αν και χάθηκαν οι στόχοι για κάποιον τίτλο.

Ο ΠΑΟΚ των playoffs είναι η καλύτερη ομάδα από εκείνες που δίνουν την τεράστια μάχη για τη 2η θέση. Και πιθανότατα δεν μπορεί να αμφισβητηθεί αυτό. Όπως δεν αμφισβητείται η άνεση με την οποία ο Ολυμπιακός φτάνει στην κατάκτηση του τίτλου. Και ας κατάφερε η ομάδα της Θεσσαλονίκης να επικρατήσει των «ερυθρόλευκων» την περασμένη εβδομάδα και να μπορεί να κάνει λόγο για υπεροχή.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου δεν χρειάζεται να αναφέρει πόσο τυχερός είναι που έχει τον Κωνσταντέλια, τον Πέλκα και παίκτες όπως ο Μεϊτέ -που θα πάρει τη θέση του Καμαρά σε αυτό το ματς- ο Τάισον, ο Ζίβκοβιτς, ο Σβαμπ στα χαφ. Και τον Μιχαηλίδη στην άμυνα. Μαζί με τον Μπάμπα.

«Είμαστε σε μια περίοδο που "επιστρέψαμε" κυρίως στο μυαλό στις τρεις εβδομάδες της διακοπής, δουλέψαμε καλά και πήραμε δύο σημαντικές νίκες στα ντέρμπι» είχε πει ο κόουτς μετά το ντέρμπι με τους Πειραιώτες και φαίνεται πως τελικά το μεγάλο «χαστούκι» από την Athens Kallithea και η κάκιστη εικόνα του ΠΑΟΚ σε εκείνο το τελευταίο ματς της κανονικής διάρκειας της Λίγκας στη Λεωφόρο, έκανε πολύ καλό.

Και τότε είδε τα ζόρια και αντέδρασε. Και με την ΑΕΚ για μια ώρα είδε τα ζόρια στην πρεμιέρα των playoffs και αντέδρασε για το τρομερό πέρασμα από την OPAP Arena. Και συνέχισε για να νικήσει και τον Ολυμπιακό. Και έφτασε στο -1… Πνευματικά και από διάθεση, είναι… on top form ο ΠΑΟΚ. Και μαζί με την εμπειρία των παικτών του και τις αντοχές στα προβλήματα, ακούει από πολλούς να τον χαρακτηρίζουν φαβορί για την ολική ανατροπή στην ειδική βαθμολογία…

