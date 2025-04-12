Έβγαλε σφυγμό και πήρε «παράταση» ζωής ο Βόλος. Η ομάδα του Κώστα Γεωργιάδη, παρουσιάστηκε έτοιμη στον «τελικό» με τον Λεβαδειακό και έχοντας ως... μαέστρο και εκτελεστή τον τρομερό, Χουάνπι που σκόραρε ένα υπέροχο γκολ, επικράτησε 1-0 για την 3η αγωνιστική των playouts, προσπερνώντας στην βαθμολογία την Αthens Kallithea η οποία γνώρισε ήττα στις Σέρρες με σκορ 3-1.

Ανώτερος στο μεγαλύτερο διάστημα ο Βόλος που «βραχυκύκλωσε» την ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου η οποία έπεσε από την «κορυφή» των playouts μετά και τη νίκη του Παναιτωλικού.

Στη Λαμία ταξιδεύει ο Βόλος την επόμενη αγωνιστική, την Athens Kallithea θα αντιμετωπίσει στη Λεωφόρο ο Λεβαδειακός.

Στο μυαλό των κόουτς:

Mε το καθιερωμένο πλέον 3-4-3, παρέταξε τον Βόλο ο Κώστας Γεωργιάδης, έχοντας στα γκολπόστ τον Σιαμπάνη και τριάδα στόπερ απαρτιζόμενη από τους Σούντγκρεν, Καλογερόπουλο και Χέρμανσον. Ο Μύγας κάλυπτε τη δεξιά πτέρυγα, ο Φεράρι την αριστερή, ενώ τα δυο χαφ ήταν ο Ντε Καμπς, με τον Κόμπα. Στην επίθεση καθαρό σέντερ φορ δεν υπήρχε, αφού εκεί κινούνταν οι Χουάνπι, Χιλ και Λάμπρου.

Ο Νίκος Παπαδόπουλος διατήρησε το 4-2-3-1 για τον Λεβαδειακό. Άνακερ τερματοφύλακας, Τσάπρας, Λιάγκας, Χάνα, Βήχος στην άμυνα. Ο Τσόκαϊ με τον Κωστή τα δυο χαφ, ο Συμελίδης δεξιά, ο Ζίνι αριστερά και ο Μπάλτσι πίσω από τον Όζμπολτ.

To ματς:

Κακό θέαμα στο Πανθεσσαλικό, με τις δυο ομάδες να προσπαθούν να «διαβάσουν», η μια το παιχνίδι της άλλης και τον Βόλο στο 2' να προσπαθεί με τον Λάμπρου να απειλήσει χωρίς τύχη, αφού το πλασέ του, μετά από κόντρα έφυγε κόρνερ.

Η πρώτη καλή στιγμή ήρθε στο 8' με τους φιλοξενούμενους να βγαίνουν στην κόντρα, τον Τσάπρα να βγαίνει από τα δεξιά και να κάνει παράλληλο γύρισμα στην περιοχή, εκεί όπου ο Μπάλτσι έκανε το κοντρόλ και πλάσαρε, αλλά ο Σιαμπάνης έπεσε στη γωνία του και έδιωξε σε κόρνερ το οποίο πέρασε ανεκμετάλλευτο.

Τα λεπτά κυλούσαν με τον Λεβαδειακό να παίρνει μέτρα στον αγωνιστικό χώρο και να χάνει ακόμη μια καλή ευκαιρία. Ήταν το 11ο λεπτό, όταν από ένα κλέψιμο στη μεσαία γραμμή, η μπάλα έφτασε στον Ζίνι, που την έφερε στο δεξί, έκανε συρτό σουτ, αλλά αυτή έφυγε ελάχιστα άουτ από το δεξί κάθετο δοκάρι του Σιαμπάνη.

Στην αμέσως επόμενη φάση και εντελώς... κόντρα στη ροή, ο Βόλος εκμεταλλεύτηκε ένα από τα σπάνια λάθη της άμυνας του Λεβαδειακού. Το λάθος του Λιάγκα με τον Χιλ να κλέβει και να δίνει δίπλα του στον Χουάνπι, ο οποίος «όπλισε» και με ένα τρομερό φαλτσαριστό σουτ, με το αριστερό, άφησε... άγαλμα τον Άνακερ για το 1-0.

Η ομάδα του Κώστα Γεωργιάδη πατούσε καλύτερα στο χορτάρι και στο 17' λίγο έλειψε να ανεβάσει τον δείκτη του σκορ στο 2-0, αλλά ο Μύγας ήταν εκτεθειμένος την στιγμή που έσπρωχνε την μπάλα στα δίχτυα μετά το γύρισμα του Φεράρι.

Παρά το γεγονός ότι ο Λεβαδειακός κρατούσε περισσότερο την μπάλα, οι γηπεδούχοι ήταν η ομάδα που πλησίαζε ευκολότερα την αντίπαλη περιοχή δημιουργώντας συνθήκες για ένα ακόμη γκολ. Σε μια εξ αυτών ο Λάμπρου έκανε μια τρομερή ενέργεια και με ένα φοβερό σλάλομ μπήκε στην περιοχή, άδειασε δυο παίκτες του Λεβαδειακού, βρέθηκε στο χορτάρι, αλλά ο Τζήλος είπε «παίζετε».

Οι γηπεδούχοι εξακολούθησαν να έχουν το μομέντουμ και να φτάνουν κοντά στην περιοχή του Λεβαδειακού και στο 36' έχασαν μια ακόμη μεγάλη ευκαιρία για το 2-0. Από ένα λάθος του Τσόκαϊ, ο Χιλ επωφελήθηκε και έκανε το γύρισμα, στο ύψος της μικρής περιοχής, εκεί όπου ο Χουάνπι έχασε ανεπανάληπτη ευκαιρία για το γκολ, αλλά ο Άνακερ με σπουδαία επέμβαση κράτησε το σκορ στο 1-0.

Αυτή ήταν και η τελευταία φάση του πρώτου μέρους με τον Βόλο να πηγαίνει στην ανάπαυλα με το υπέρ του προβάδισμα.

Χωρίς αλλαγές κάποια από τις δυο ομάδες στην εκκίνηση του δευτέρου μέρους, αλλά και χωρίς υψηλούς ρυθμούς. Το ματς μεταφέρθηκε στο κέντρο εκεί που τα μαρκαρίσματα έγιναν σκληρά με τον Τζήλο να χρησιμοποιεί, σωστά, αρκετές φορές την κίτρινη του κάρτα.

Καμία μεγάλη ευκαιρία δεν καταγράφηκε για αρκετή ώρα, με τους δυο προπονητές να προχωρούν σε αναπροσαρμογή πλάνων, προχωρώντας σε αλλαγές. Στη ροή του ματς όμως δεν υπήρχαν αρκετές αλλαγές, αφού αρκετές φορές υπήρξαν παίκτες του Βόλου που βρέθηκαν στο έδαφος, είτε από κράμπες, είτε από κάποια μονομαχία με αντιπάλους τους.

Όσο τα λεπτά κυλούσαν ο Βόλος κρατούσε γερά στα χέρια του τη νίκη, αφού από την πλευρά του ο Λεβαδειακός δεν ήταν διόλου απειλητικός για την εστία του Σιαμπάνη, που είδε μόνο μια φορά την μπάλα να περνά μακριά από την εστία του στο δεύτερο ημίχρονο σε ένα εντελώς άστοχο σουτ του Τσόκαϊ.

Στο 80' λίγο έλειψε οι γηπεδούχοι να βρουν το δεύτερο γκολ με το οποίο θα «καθάριζαν» το ματς. Ακόμη ένα κλέψιμο στον χώρο του κέντρου με τον Χουάνπι ξανά να είναι το σημείο αναφοράς. Ο Ισπανός έκανε την κούρσα, πέρασε την μπάλα την κατάλληλη στιγμή, αριστερά, στον Ασεχνούν ο οποίος νικήθηκε από τον Άνακερ στο τετ-α-τετ.

Στα επόμενα λεπτά δεν συνέβη τίποτα και ο Βόλος πανηγύρισε σημαντική νίκη.

MVP: Μαγική εμφάνιση του Χουάνπι, που έβαλε φαρδιά πλατιά την υπογραφή του στη νίκη του Βόλου. Ο Ισπανός μεσοεπιθετικός μεσοεπιθετικός, όχι μόνο έβαλε το εκπληκτικό γκολ που καθόρισε το αποτέλεσμα, αλλά είχε συμμετοχή στις περισσότερες φάσεις δημιουργώντας δύσκολες συνθήκες στην άμυνα του Λεβαδειακού.

Η σφυρίχτρα: Συνολικά επτά κάρτες και μια συζητήσιμη φάση σημειώθηκαν στο μπλοκάκι του Τζήλου ο οποίος στο 24' έδωσε συνέχεια σε μια φάση κατά την οποία ο Λάμπρου βρέθηκε στο έδαφος, εντός της περιοχής του Βόλου.

Οι ενδεκάδες της αναμέτρησης:

Βόλος (Κώστας Γεωργιάδης): Σιαμπάνης - Σούντγκρεν, Καλογερόπουλος, Χέρμανσον - Μύγας (76' Κάτσικας), Κόμπα (72' Τσοκάνης), Nτε Καμπς (64' Μπερναντού), Φεράρι (64' Ασεχνούν) - Χουάνπι, Λάμπρου, Χιλ (76' Σκραμπ)

Λεβαδειακός (Νίκος Παπαδόπουλος): Άνακερ - Τσάπρας, Λιάγκας, Χάνα, Βήχος - Τσόκαϊ, Κωστή (62' Λαμαράνα) - Συμελίδης (62' Βέρρης), Μπάλτσι (72' Πεδρόσο), Ζίνι (84' Ρόμο) - Όζμπολτ (62' Βέρμπιτς)

Διαιτητής: Αθανάσιος Τζήλος

Βοηθοί: Κωνσταντίνος Τριανταφύλλου, Αλέξανδρος Μπαλιάκας

4ος Διαιτητής: Κωνσταντίνος Ανδριανός

VAR: Φωτιάς, Κατσικογιάννης

