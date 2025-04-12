Ανέτρεψε την Athens Kallithea και απομακρύνθηκε από τη ζώνη του υποβιβασμού ο Πανσερραϊκός. Η ομάδα του Στέλιου Μαλεζά προηγήθηκε νωρίς (5’) στις Σέρρες, όμως είδε τους γηπεδούχους να βρίσκουν γρήγορα απάντηση και να ισοφαρίζουν στο 16’, ενώ αγωνίστηκε με παίκτη λιγότερο από το 52’, με τον Πανσερραϊκό να βρίσκει την ανατροπή με δύο γκολ στα τελευταία λεπτά (με πέναλτι στο 84’ και τέρμα του Σαλαζάρ στο 90’) και να πανηγυρίζει τη νίκη με 3-1.

Έτσι, οι νικητές πήραν το πρώτο τους τρίποντο στα playouts, ξεφεύγοντας στο +7 από τις θέσεις που οδηγούν στον υποβιβασμό, ενώ η Athens Kallithea είδε το αήττητο σερί τριών αγώνων που είχε φτιάξει να λαμβάνει τέλος, πέφτοντας ξανά στην προτελευταία θέση της βαθμολογίας.

Στο μυαλό των κόουτς:

Με 4-2-3-1 παρέταξε τον Πανσερραϊκό ο Χουάν Φεράντο, έχοντας για απουσία της τελευταίας στιγμής τον Χατζηστραβό. Ο Γκουγκεσασβίλι ξεκίνησε κάτω από τα δοκάρια, με τους Δεληγιαννίδη, Φέλτες, Μπέργκστρομ και Ντάβιντσον τετράδα άμυνας από τα δεξιά προς τα αριστερά. Ομεονγκά και Πιρές τα δύο χαφ, με τον Στάικο πιο μπροστά τους, ενώ οι Σαλαζάρ και Φαρές είχαν ρόλο εξτρέμ, δίπλα από τον Αλφαρέλα.

Από την άλλη, η Athens Kallithea δεν είχε στην αποστολή της Μανθάτη, Τζιάνι, ΜακΓκάρι και Ισιμάτ-Μιρέν, με τον Στέλιο Μαλεζά να επιλέγει και εκείνος το 4-2-3-1. Ο Γκέλιος ξεκίνησε ως τερματοφύλακας, με τους Μεχίας, Τσιβελεκίδη, Πασαλίδη και Καινούργιο μπροστά του και τους Μεγιάδο, Μερκάτι δίδυμο στον άξονα. Βρακάς, Βαλμπουενά και Ντεμέτριους ήταν οι τρεις μεσοεπιθετικοί, πίσω από τον πιο προωθημένο Αλφαρέλα.

Το ματς:

Η Athens Kallithea μπήκε πιο δυνατά στο παιχνίδι και ευτύχησε να προηγηθεί στην πρώτη ευκαιρία που δημιούργησε, στο 5ο κιόλας λεπτό! Μετά από μια γρήγορη αντεπίθεση, ο Αλφαρέλα κουβάλησε την μπάλα και την έστειλε στα δίχτυα του Γκουγκεσασβίλι με άψογο πλασέ, πετυχαίνοντας το τέταρτο γκολ του στις πέντε πιο πρόσφατες εμφανίσεις του και κάνοντας το 0-1.

Ο Πανσερραϊκός προσπάθησε να απαντήσει στο 10’, όταν ο Φαρές έκανε τη σέντρα και ο Γκέλιος μπλόκαρε την κεφαλιά του Πιρές, ενώ οι γηπεδούχοι κατάφεραν να ισοφαρίσουν στο 16’, με τον Φαρές να κάνει εξαιρετική ενέργεια και γύρισμα από τα αριστερά, ενώ ο επερχόμενος Στάικος πλάσαρε εύστοχα στην κίνηση για το 1-1.

Εξαιρετικός ο ρυθμός του παιχνιδιού στα πρώτα 20 λεπτά του, με τις δύο ομάδες να προσπαθούν να πάρουν την πρωτοβουλία των κινήσεων, όντας παράλληλα άκρως αποτελεσματικές όταν πλησίαζαν την αντίπαλη εστία. Έχοντας ισορροπήσει το ματς, ο Πανσερραϊκός έχασε μεγάλη ευκαιρία στο 25’, με τον Ομεονγκά να πιάνει δυνατό μακρινό σουτ και με τον Γκέλιο να αποκρούει εντυπωσιακά σε κόρνερ, από την εκτέλεση του οποίου ο Ντάβιντσον έστειλε την μπάλα άουτ με κεφαλιά.

Στο 26’ ο Μαλεζάς έκανε την πρώτη του αλλαγή, αντικαθιστώντας τον «κιτρινισμένο» και απρόσεκτο Μεχίας με τον Σοΐρι, ενώ ο ανώτερος μετά το γκολ της ισοφάρισης Πανσερραϊκός, είχε ακυρωθέν γκολ στο 34’. Ο Ομεονγκά έβγαλε την κάθετη πάσα για τον Μπεντανκόρ και εκείνος είδε τον Γκέλιο να αποκρούει την προσπάθειά του, με τον Σαλαζάρ να παίρνει το ριμπάουντ και να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα, αλλά με τον βοηθό να σηκώνει τη σημαία του για οφσάιντ του Μπεντανκόρ στο ξεκίνημα της φάσης. Έτσι, το 1-1 έμεινε μέχρι τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου.

Οι δύο ομάδες μπήκαν ορεξάτες και μετά την επιστροφή τους από τα αποδυτήρια, με τον Μπεντανκόρ να κάνει όμορφο τακουνάκι μετά από σέντρα του Σαλαζάρ και με τον Φαρές να μην προλαβαίνει να εκτελέσει στο 47’, ενώ στο 49’ ο Φέλτες έκοψε τελευταία στιγμή τον απειλητικό Αλφρέλα. Στο 51’ η Athens Kallithea έμεινε με παίκτη λιγότερο, αφού αρχικά ο Τσιμεντερίδης έδειξε κίτρινη κάρτα στον Πασαλίδη για άτσαλο μαρκάρισμά του στον Μπεντανκόρ, αλλά στη συνέχεια κλήθηκε από τον VAR Παπαπέτρου για να δει τα ριπλέι, αλλάζοντας την αρχική του απόφαση και αποβάλλοντας τον αμυντικό των φιλοξενούμενων.

Στο 57’ ο Αλφαρέλα έκανε ατομική προσπάθεια και βρέθηκε σε πλεονεκτική θέση, σουτάροντας όμως ψηλά, ενώ ο Πανσερραϊκός, παίζοντας και με παίκτη περισσότερο, ανέβασε ρυθμό ψάχνοντας το δεύτερο γκολ. Στο 66’ ο Ντάβιντσον βρήκε χώρο και σούταρε με πολλή δύναμη στο οριζόντιο δοκάρι, ενώ στο 68’ ο Ζελέν βρέθηκε στο όριο της μεγάλης περιοχής, βλέποντας το συρτό σουτ του να περνάει ελάχιστα δίπλα από την αριστερή δοκό του Γκέλιου.

Τελικά, οι γηπεδούχοι βρήκαν το γκολ της ανατροπής στο 84', με τον Σαλαζάρ να μπαίνει στη μεγάλη περιοχή και να ανατρέπεται από τον Εντιαγέ, με τον διαιτητή να δίνει πέναλτι, το οποίο εκτέλεσε εύστοχα ο Μπεντανκόρ! Μάλιστα, με την Athens Kallithea να έχει βγει μπροστά ψάχνοντας το γκολ της ισοφάρισης, ο Πανσερραϊκός βρήκε ξανά δίχτυα στο 90', όταν ο Σαλαζάρ ξεκίνησε εντυπωσιακή κούρσα από το κέντρο του γηπέδου και ολοκλήρωσε την προσπάθειά του με άψογο σουτ, διαμορφώνοντας το τελικό 3-1.

