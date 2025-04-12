Η βαθμολογία των playouts: Ξεπέρασε ξανά την Athens Kallithea στη μάχη της παραμονής o Βόλος

Με αμείωτο το ενδιαφέρον συνεχίζεται η μάχη της παραμονής στην Stoiximan Super League, μετά και την ολοκλήρωση της 3ης αγωνιστικής των playouts!

Ο Βόλος πανηγύρισε μεγάλη εντός έδρας νίκη επί του Λεβαδειακού, καταφέρνοντας να προσπεράσει ξανά την Athens Kallithea, η οποία μετά την ήττα της στις Σέρρες επέστρεψε στην προτελευταία θέση του βαθμολογικού πίνακα! Από την άλλη, ο Πανσερραϊκός έκανε άλμα παραμονής, ξεφεύγοντας στο +7 από την επικίνδυνη ζώνη!

Νωρίτερα, ο Παναιτωλικός επιβλήθηκε της ήδη υποβιβασμένης Λαμίας, για να πάρει το πρώτο του τρίποντο στα playouts και να μείνει μόνος στην κορυφή της βαθμολογίας.

Τα αποτελέσματα της 3ης αγωνιστικής:

Παναιτωλικός-Λαμία 1-0

Πανσερραϊκός-Athens Kallithea 3-1

Βόλος-Λεβαδειακός 1-0

Η επόμενη αγωνιστική (23/4):

Λαμία-Βόλος

Πανσερραϊκός-Παναιτωλικός

Athens Kallithea-Λεβαδειακός

Η βαθμολογία:

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.