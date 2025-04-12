Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Η βαθμολογία των playouts: Ξεπέρασε ξανά την Athens Kallithea στη μάχη της παραμονής o Βόλος

Δείτε πώς διαμορφώνεται η βαθμολογία των playouts της Stoiximan Super League μετά την ολοκλήρωση της τρίτης αγωνιστικής

Λεβαδειακός, Βόλος

Με αμείωτο το ενδιαφέρον συνεχίζεται η μάχη της παραμονής στην Stoiximan Super League, μετά και την ολοκλήρωση της 3ης αγωνιστικής των playouts!
Ο Βόλος πανηγύρισε μεγάλη εντός έδρας νίκη επί του Λεβαδειακού, καταφέρνοντας να προσπεράσει ξανά την Athens Kallithea, η οποία μετά την ήττα της στις Σέρρες επέστρεψε στην προτελευταία θέση του βαθμολογικού πίνακα! Από την άλλη, ο Πανσερραϊκός έκανε άλμα παραμονής, ξεφεύγοντας στο +7 από την επικίνδυνη ζώνη!
Νωρίτερα, ο Παναιτωλικός επιβλήθηκε της ήδη υποβιβασμένης Λαμίας, για να πάρει το πρώτο του τρίποντο στα playouts και να μείνει μόνος στην κορυφή της βαθμολογίας.
Τα αποτελέσματα της 3ης αγωνιστικής:
Παναιτωλικός-Λαμία 1-0
Πανσερραϊκός-Athens Kallithea 3-1
Βόλος-Λεβαδειακός 1-0
Η επόμενη αγωνιστική (23/4):
Λαμία-Βόλος
Πανσερραϊκός-Παναιτωλικός
Athens Kallithea-Λεβαδειακός

Η βαθμολογία:

spor

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ποδόσφαιρο Βόλος Λεβαδειακός
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
12 0 Bookmark