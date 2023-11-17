Προκρίθηκε στο Euro 2024 η Αλβανία

Την πρόκρισή της στο Euro πανηγυρίζει από σήμερα η Αλβανία!

Οι γείτονες πήραν αυτό που ήθελαν (1-1) από το παιχνίδι με τη Μολδαβία και εξασφάλισαν την παρουσία τους στη διοργάνωση για δεύτερη φορά στην ιστορία τους.

Απέναντι σ’ έναν αντίπαλο που μετρούσε τρία ματς χωρίς ήττα και έτρεφε τις δικές του ελπίδες για πρόκριση εφόσον νικούσε, η ομάδα του Σιλβίνιο πήρε το προβάδισμα με πέναλτι του Τσικαλέσι στο 25’.

Παρόλο λοιπόν που ισοφαρίστηκε στο 87’ με γκολ του Μπαμπόγκλο, κατάφερε να προστατεύσει ως το τέλος την πολύτιμη ισοπαλία.

Αυτή που συνέχισε τη φοβερή της πορεία στον όμιλο και διεύρυνε το εντυπωσιακό της αήττητο σε επτά παιχνίδια (5-2-0).

Κυρίως όμως της επέτρεψε, ανεξαρτήτως αποτελέσματος στο αποψινό Πολωνία-Τσεχία και στα παιχνίδια της τελευταίας αγωνιστικής, να σφραγίσει από τώρα το εισιτήριο για τα γήπεδα της Γερμανίας.

Τα σημερινά παιχνίδια

Μολδαβία-Αλβανία 1-1

(87’ Μπαμπόγκλο - 25’ πεν. Τσικαλέσι)

Πολωνία-Τσεχία (21:45)

Η βαθμολογία του 5ου ομίλου

Αλβανία 14 (12-4)

Τσεχία 11 (8-5) - 6 αγ.

Πολωνία 10 (9-9)

Μολδαβία 10 (7-7)

Νησιά Φερόε 1 (2-13)

Η επόμενη αγωνιστική (20/11, 21:45)

Τσεχία-Μολδαβία

Αλβανία-Νησιά Φερόε

