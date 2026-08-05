Ο πρώην πρωθυπουργός της Γαλλίας Γκαμπριέλ Ατάλ, που θα είναι υποψήφιος στις προεδρικές εκλογές του 2027, έγινε στόχος μιας «ρωσικής παρέμβασης» που αποσκοπούσε στην αποσταθεροποίησή του, οκτώ μήνες πριν από τον πρώτο γύρο των εκλογών, ανέφερε σήμερα το περιβάλλον του στο Γαλλικό Πρακτορείο.

«Ενημερωθήκαμε από τη Γενική Γραμματεία Εθνικής Άμυνας και Ασφάλειας για εξωτερικές παρεμβάσεις από τη Ρωσία και όργανα συνδεδεμένα με τη ρωσική κεντρική εξουσία, σε βάρος του Γκαμπριέλ Ατάλ» ανέφεραν αυτές οι πηγές.

Η επιχείρηση αυτή πάντως δεν έγινε ευρέως γνωστή και είχε μόνο «μερικές χιλιάδες» θεάσεις, είπε μια πηγή προσκείμενη στις υπηρεσίες ασφαλείας.

Ένας άλλος πρώην πρωθυπουργός, ο κεντροδεξιός υποψήφιος Εντουάρ Φιλίπ, και ο πιθανός υποψήφιος της Αριστεράς Ραφαέλ Γκλικσμάν ανακοίνωσαν τις προηγούμενες ημέρες ότι υπήρξαν επίσης στόχος διαδικτυακών επιχειρήσεων αποσταθεροποίησης από τη Ρωσία.

Πηγή: skai.gr

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