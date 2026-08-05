Bild: Στο drone της Λειψίας βρέθηκε το Semtex, το εκρηκτικό που χρησιμοποιήθηκε στη βομβιστική επίθεση στο Λόκερμπι

Μετά τα δημοσιεύματα των NDR, WDR και Süddeutsche Zeitung για την ύπαρξη PETN και Semtex στο drone της Λειψίας, η Bild αποκαλύπτει νέες λεπτομέρειες, αναφέροντας ότι η υπόθεση αντιμετωπίζεται πλέον ως απόπειρα επίθεσης και ότι στην έρευνα συμμετέχει και το ΝΑΤΟ.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Bild από πηγές των υπηρεσιών ασφαλείας, το πακέτο που ήταν προσαρτημένο στο drone στο αεροδρόμιο Λειψίας/Χάλε περιείχε πιθανότατα Semtex.

Πρόκειται για πλαστικό εκρηκτικό που χρησιμοποιείται τόσο από τον στρατό όσο και στη βιομηχανία. Έχει χρησιμοποιηθεί επίσης σε τρομοκρατικές επιθέσεις, όπως στη βομβιστική επίθεση εναντίον αεροσκάφους της Pan Am πάνω από το Λόκερμπι το 1988.

Στη Σαξονία, την έρευνα έχει αναλάβει η αντιτρομοκρατική υπηρεσία της Κρατικής Υπηρεσίας Εγκληματολογικών Ερευνών (LKA). Παράλληλα, συγκροτήθηκε ειδική επιχειρησιακή ομάδα με περίπου 100 ερευνητές, η οποία αποτελεί προπαρασκευαστικό στάδιο πριν από τη δημιουργία ειδικής ανακριτικής ομάδας, αναφέρει η Bild.

Το περιστατικό έχει πλέον χαρακτηριστεί ως απόπειρα επίθεσης, ενώ, σύμφωνα με τη Bild, στην έρευνα συμμετέχει και το ΝΑΤΟ με δικούς του ερευνητές.

Ο υπουργός Εσωτερικών του κρατιδίου της Σαξονίας, Άρμιν Σούστερ, δήλωσε στη Bild: «Τα όσα συνέβησαν στο αεροδρόμιο της Λειψίας συνιστούν ένα πολύ σοβαρό περιστατικό ασφαλείας. Για τον λόγο αυτό, οι ομοσπονδιακές και οι υπηρεσίες ασφαλείας του κρατιδίου διεξάγουν από χθες το βράδυ εντατικές έρευνες, σε στενό συντονισμό. Μεταξύ άλλων, στην υπόθεση συμμετέχουν το Κοινό Κέντρο Αντιμετώπισης Υβριδικών Απειλών και η μονάδα αντιμετώπισης drones της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας.»

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Σούστερ βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τον ομοσπονδιακό υπουργό Εσωτερικών, Αλεξάντερ Ντόμπριντ.

Στρατιωτική και τρομοκρατική χρήση

Η πληροφορία ότι στην απόπειρα επίθεσης στη Λειψία χρησιμοποιήθηκε Semtex προσδίδει ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα στην υπόθεση, σημειώνει το γερμανικό μέσο.

Αρχικά, οι αρχές εκτιμούσαν ότι επρόκειτο για εκρηκτικό με βάση νιτρικές ενώσεις, όπως εκείνα που μπορούν να παρασκευαστούν από λιπάσματα. Πλέον, όμως, σύμφωνα με τη Bild, υπάρχουν ενδείξεις ότι χρησιμοποιήθηκε Semtex, ένα υψηλής ισχύος πλαστικό εκρηκτικό που χρησιμοποιείται από τις ένοπλες δυνάμεις και έχει χρησιμοποιηθεί και σε τρομοκρατικές επιθέσεις. Όπως σημειώνει η εφημερίδα, δεν πρόκειται για υλικό που μπορεί να προμηθευτεί κανείς εύκολα από την αγορά.

Το Semtex είναι πλαστικό εκρηκτικό που αναπτύχθηκε τη δεκαετία του 1960 στην τότε Τσεχοσλοβακία. Διακρίνεται για τη σταθερότητά του σε ευρύ φάσμα θερμοκρασιών, την αντοχή του στο νερό, την ευπλαστότητά του και την υψηλή εκρηκτική ισχύ του. Χρησιμοποιείται τόσο για στρατιωτικούς σκοπούς όσο και σε ελεγχόμενες εργασίες ανατίναξης στη μεταλλευτική βιομηχανία.

Το Semtex έχει χρησιμοποιηθεί από τρομοκρατικές οργανώσεις, όπως ο IRA, σε πολυάριθμες βομβιστικές επιθέσεις. Χρησιμοποιήθηκε επίσης στη βομβιστική επίθεση εναντίον Boeing 747 της αμερικανικής αεροπορικής εταιρείας Pan Am πάνω από το Λόκερμπι το 1988, που είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν 270 άνθρωποι. Σύμφωνα με τα πορίσματα της έρευνας και τη δικαστική απόφαση, πίσω από την επίθεση βρίσκονταν πράκτορες των λιβυκών μυστικών υπηρεσιών.



Πηγή: skai.gr

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