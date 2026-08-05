Ο πυρηνικός σταθμός του Κορσκ στη Σλοβενία θα μειώσει την παραγωγή του στο 80% λόγω της χαμηλής στάθμης του νερού και των υψηλών θερμοκρασιών στον ποταμό Σάβo και θα προχωρήσει σε περαιτέρω μειώσεις εάν χρειαστεί, όπως ανέφερε σε ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα.
Η ζέστη και η ξηρασία στην Ευρώπη έχουν μειώσει τη στάθμη του νερού στα ποτάμια και έχουν εγείρει ανησυχίες ως προς την ύδρευση, τις οδικές μεταφορές και την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.
Προχθές Δευτέρα, η Ρουμανία ανατίναξε έναν βράχο για να βοηθήσει στην εκτροπή νερού από τον Δούναβη προς τον τελευταίο εν λειτουργία πυρηνικό αντιδραστήρα της που είναι ζωτικής σημασίας για την ψύξη του, καθώς η γειτονική Ουγγαρία δήλωσε ότι μπορεί να είναι σε θέση να εξοικονομήσει ενέργεια για δύο ακόμη ημέρες από τον μοναδικό της πυρηνικό σταθμό.
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