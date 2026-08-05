Οκτώ ναυτιλιακές ενώσεις κατά των διοδίων στo Στενό του Ορμούζ

Οκτώ από τις μεγαλύτερες ενώσεις της παγκόσμιας ναυτιλιακής βιομηχανίας κάλεσαν τα Ηνωμένα Έθνη και τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (IMO) να αντιταχθούν στην επιβολή υποχρεωτικών διοδίων ή τελών διέλευσης στο Στενό του Ορμούζ, προειδοποιώντας ότι μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να δημιουργήσει προηγούμενο και για άλλες στρατηγικής σημασίας θαλάσσιες διόδους.

Όπως αναφέρει το πρακτορείο Bloomberg, σε κοινή επιστολή, με ημερομηνία 3 Αυγούστου προς τον γενικό γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες και τον γενικό γραμματέα του IMO Αρσένιο Ντομίνγκες, η οποία δημοσιοποιήθηκε την Τετάρτη, οι οργανώσεις υποστηρίζουν ότι η επιβολή τελών διέλευσης ή χρεώσεων για παροχή υπηρεσιών, «που στην ουσία αποτελούν διόδια, έστω κι αν δεν ονομάζονται έτσι», θα υπονόμευε το διεθνές νομικό πλαίσιο που διέπει τη ναυσιπλοΐα στα διεθνή στενά.

«Μόλις δημιουργηθεί ένα τέτοιο προηγούμενο, θα είναι ολοένα και πιο δύσκολο να αποτραπεί η υιοθέτηση αντίστοιχων μέτρων και σε άλλες περιοχές, δημιουργώντας αβεβαιότητα για τη διεθνή ναυτιλία και το παγκόσμιο εμπόριο», αναφέρεται στην επιστολή, την οποία συνυπογράφουν, μεταξύ άλλων, το International Chamber of Shipping (ICS), η BIMCO και το World Shipping Council (WSC).

Το ενδεχόμενο το Ιράν να επιβάλει τέλη διέλευσης στο Στενό του Ορμούζ έχει στρέψει την προσοχή στην ευαλωτότητα των παγκόσμιων εφοδιαστικών αλυσίδων και έχει εντείνει τις ανησυχίες για τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε να ρυθμιστεί στο μέλλον η διέλευση από στρατηγικής σημασίας θαλάσσιες διόδους.

Η Τεχεράνη έχει ενισχύσει τον έλεγχο της ναυσιπλοΐας στο Στενό από τότε που οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ ξεκίνησαν τις επιθέσεις εναντίον του Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου. Παράλληλα, έχει προειδοποιήσει ότι τα πλοία θα πρέπει να λαμβάνουν άδεια από το ιρανικό καθεστώς για να διέρχονται από τη θαλάσσια δίοδο, ενώ έχει απειλήσει με την επιβολή μόνιμων τελών διέλευσης ή υποχρεωτικής ασφάλισης. Μάλιστα, σε ορισμένες περιπτώσεις έχει ζητήσει έως και 2 εκατ. δολάρια ανά διέλευση.

Πριν από την έναρξη του πολέμου, τα πλοία διέρχονταν από το Ορμούζ χωρίς ουσιαστικά εμπόδια. Έκτοτε, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αντιταχθεί στις προσπάθειες του Ιράν να επιβάλει έλεγχο στη ναυσιπλοΐα, υποστηρίζοντας τη χρήση της νότιας θαλάσσιας διαδρομής, που εφάπτεται του Ομάν, και αναπτύσσοντας δυνάμεις για την προστασία των εμπορικών πλοίων που τη χρησιμοποιούν.

Ωστόσο, τον Ιούλιο, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ πρότεινε προσωρινά την επιβολή τέλους 20% στα φορτία που θα διέρχονταν με την προστασία των ΗΠΑ, αλλά τελικά εγκατέλειψε την ιδέα έπειτα από πιέσεις συμμάχων της Ουάσιγκτον στον Κόλπο.

Την ίδια ώρα, το Ομάν ενημέρωσε τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (IMO) ότι αντιτίθεται στην επιβολή υποχρεωτικών τελών διέλευσης στο Στενό του Ορμούζ.

Ωστόσο, εμφανίζεται ανοιχτό στο ενδεχόμενο εθελοντικών συμφωνιών, μέσω των οποίων τα πλοία θα μπορούσαν να συνεισφέρουν οικονομικά σε υπηρεσίες υποστήριξης της ναυσιπλοΐας, με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας, της προστασίας και της περιβαλλοντικής θωράκισης της θαλάσσιας κυκλοφορίας.

«Καθώς βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις για την περιφερειακή ασφάλεια και την επίλυση της σύγκρουσης, πρέπει να διασφαλιστεί ότι τα διεθνώς αναγνωρισμένα δικαιώματα ελεύθερης ναυσιπλοΐας δεν θα υπονομευθούν ούτε θα χρησιμοποιηθούν ως μέρος ευρύτερων πολιτικών διαπραγματεύσεων», αναφέρουν οι πλοιοκτήτες στην επιστολή τους.

Παράλληλα, σύμφωνα με δημοσίευμα του Axios τη Δευτέρα, Ηνωμένες Πολιτείες, Ιράν και Ομάν βρίσκονται κοντά σε μια 60ήμερη συμφωνία για τη ναυσιπλοΐα στο Ορμούζ, η οποία δεν θα προβλέπει την επιβολή διοδίων ή τελών διέλευσης. Παραμένει, ωστόσο, ασαφές τι θα ισχύσει μετά τη λήξη της συγκεκριμένης περιόδου.



Πηγή: skai.gr

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