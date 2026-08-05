Ενδιαφέρον του Ολυμπιακού για τον Φρανσίσκο Μόουρα της Πόρτο

Μια εντυπωσιακή περίπτωση για το αριστερό άκρο της άμυνάς του δείχνει να δουλεύει πλέον ο Ολυμπιακός. Οι «ερυθρόλευκοι» αφήνουν στην άκρη την υπόθεση του Σαλάχ-Εντίν καθώς ο Μαροκινός ζήτησε έξτρα χρόνο και περιμένει πρόταση από την Ισπανία.

Ο Ολυμπιακός στρέφεται στην περίπτωση του Φρανσίσκο Μόουρα, του 27χρονου Πορτογάλου ακραίου αμυντικού και έχουν ήδη έρθει σε επαφή με την Πόρτο. Κάτι που αποκαλύπτει ο δημοσιογράφος, Σεμπαστιάο Σόουζα-Πίντο.

«Ο Ολυμπιακός ενδιαφέρεται για την απόκτηση του Φρανσίσκο Μόουρα της Πόρτο. Ο μπακ είναι ένας από τους παίκτες προς αποχώρηση μέχρι το τέλος της περιόδου μεταγραφών και μπορεί να αποχωρήσει από τους μπλε και λευκούς. Κατάσταση προς παρακολούθηση», έγραψε.

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