Η Ομοσπονδιακή Διοίκηση Αεροπορίας (FAA) δήλωσε ότι ένα στρατιωτικό ελικόπτερο που μετέφερε τον Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) την Τρίτη βρέθηκε για λίγο πολύ κοντά σε επιβατικό αεροπλάνο που αναχωρούσε από το Εθνικό Αεροδρόμιο Ρίγκαν της Ουάσινγκτον, σημειώνοντας ωστόσο ότι ο Πρόεδρος των ΗΠΑ δεν διέτρεξε κίνδυνο.

«Με βάση την προκαταρκτική μας αξιολόγηση ασφαλείας, υπήρξε στιγμιαία απώλεια της προβλεπόμενης απόστασης (διαχωρισμού), μετά την οποία τα αεροσκάφη συνέχισαν να απομακρύνονται το ένα από το άλλο», ανέφερε η FAA την Τετάρτη.

Το ελικόπτερο Marine One του Τραμπ απογειώθηκε από τον Λευκό Οίκο το απόγευμα της Τρίτης, αλλά οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας δεν είχαν διακόψει τις εμπορικές πτήσεις στο κοντινό Εθνικό Αεροδρόμιο Ρόναλντ Ρίγκαν της Ουάσινγκτον, όπως απαιτείται βάσει της πολιτικής που θεσπίστηκε πέρυσι μετά από μια θανατηφόρα σύγκρουση, δήλωσαν δύο πηγές στο Reuters.

Πηγή: skai.gr

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