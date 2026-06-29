Παγκάκης: Top η προετοιμασία Νίστρουπ, αλλά θα κριθεί από τα αποτελέσματα

Είναι μια ακόμη προετοιμασία στην Καριέρα μου με τον Παναθηναϊκό. Ολλανδία, Πολωνία, Κύπρος, Αυστρία, για να κάτσει η μπίλια το Απλντοορν.Το ημερολόγιο προετοιμασίας επί Νίστρουπ γράφει 7η ημέρα και έχει ακόμη! Εντυπώσεις; Θετικές! Τα καλύτερα λένε οι παίκτες, τα καλύτερα και εμείς! όχι τα τετρημένα, πετάει η ομάδα κτλ. Θα ήταν υπερβολή αλλά ότι υπάρχει θετική ενέργεια υπάρχει! Κι αυτό δεν πάει με τα αποτελέσματα.

Τι βλέπω στον Νίστρουπ… Πάθος να πετύχει. Νεανική για τα δεδομένα της στιγμής ενέργεια και σοβαρότητα. Μεθοδολογία, στην λεπτομέρεια. Μοντέρνα προετοιμασία, με μουσική, με μετρήσεις, με ρομποτικές εντολές. Ο Νίστρουπ, είναι δίπλα στους παίκτες, μέσα στην προπόνηση. Ούτε τους βλέπει απέξω αλά Βιτόρια και παρεμβαίνει ελάχιστα.

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