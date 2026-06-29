Αποφασισμένος να εξαντλήσει κάθε περιθώριο για την επιστροφή του Δημήτρη Γιαννούλη εμφανίζεται ο ΠΑΟΚ, ο οποίος ανεβάζει συνεχώς τις προσπάθειές του για να ολοκληρώσει μία από τις σημαντικότερες μεταγραφικές κινήσεις του καλοκαιριού.



Ο διεθνής αριστερός μπακ αποτελεί εδώ και αρκετό διάστημα την πρώτη επιλογή των ανθρώπων του «Δικεφάλου» για την ενίσχυση του αριστερού άκρου της άμυνας, με τον ίδιο να βλέπει θετικά το ενδεχόμενο επιστροφής στην Τούμπα.

Οι δύο πλευρές έχουν ήδη συμφωνήσει στους βασικούς όρους της συνεργασίας τους και πλέον το ενδιαφέρον στρέφεται στις διαπραγματεύσεις με την Άουγκσμπουργκ, η οποία εξακολουθεί να κρατά σκληρή στάση στις συζητήσεις.



Ωστόσο, ο ΠΑΟΚ δεν εγκαταλείπει την προσπάθεια. Οι «ασπρόμαυροι», σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Δημήτρη Τσορμπατζόγλου στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 κατέθεσαν νέα, βελτιωμένη πρόταση προς τον γερμανικό σύλλογο, ανεβάζοντας την προσφορά τους στα 3,5 εκατομμύρια ευρώ, συν μπόνους, έναντι των 3 εκατομμυρίων που προέβλεπε η προηγούμενη πρόταση.



Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της υπόθεσης παίζει και η επιθυμία του ίδιου του ποδοσφαιριστή. Ο Δημήτρης Γιαννούλης δεν έχει κρύψει ότι θέλει να επιστρέψει στον ΠΑΟΚ, κάτι που έχει μεταφέρει ξεκάθαρα σε όλες τις πλευρές, γεγονός που ενισχύει τις πιθανότητες να υπάρξει θετική κατάληξη μέσα στο επόμενο διάστημα.



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