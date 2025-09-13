Σπανούλης: «Μην είμαστε μίζεροι - Τεράστια ευκαιρία για μετάλλιο»

Τη δική του ανάλυση αναφορικά με την χθεσινή βαριά ήττα από την Τουρκία και τον αποκλεισμό της Εθνικής μας ομάδας από τον τελικό του Ευρωμπάσκετ 2025, έκανε ο Βασίλης Σπανούλης.

Μιλώντας στους εκπροσώπους Τύπου ένα 24ωρο πριν τον σπουδαίο αγώνα με αντίπαλο τη Φινλανδία για το χάλκινο μετάλλιο, ο Ομοσπονδιακός τεχνικός τη χώρας μας ανέφερε μεταξύ άλλων πως έτσι είναι το μπάσκετ και πως δεν μπορούμε να λέμε ότι η Τουρκία «κλείδωσε» τον Γιάννη, αν είχε ξεκινήσει διαφορετικά το ματς. Όλοι θα κάνουν ένα κακό ματς, έτυχε να το κάνουμε στα ημιτελικά, όπως και η Τουρκία κινδύνεψε πολύ στους 16 από τη Σουηδία.

Στη συνέχεια, ο Έλληνας κόουτς ξεκαθάρισε πως δεν πρέπει να υπάρχει «μιζέρια» και να είμαστε περήφανοι που διεκδικούμε ένα μετάλλιο, αφού, τα τελευταία 38 χρόνια η Εθνική μας ομάδα έχει κατακτήσει μόλις 5.

Τέλος, αναφέρθηκε στο προφίλ της Φινλανδίας και τις αρετές της ομάδας του Τούοβι, ξεκαθαρίζοντας πως όλοι μαζί σαν χώρα πρέπει να κάνουμε τα πάντα για το μετάλλιο, ώστε στο μέλλον τα νέα παιδιά να ασχοληθούν με το μπάσκετ.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

«Χθες κάναμε ένα κακό παιχνίδι, έτυχε να το κάνουμε στο τουρνουά στο ημιτελικό. Θα μπορούσαμε να το είχαμε κάνει στους «16» ή τους «8», ευτυχώς δεν το κάναμε, και το κάναμε τώρα. Δεν ήμασταν έτοιμοι πνευματικά. Είναι λογικό, είναι άνθρωποι και οι παίκτες, είναι ένα μεγάλο τουρνουά, όλοι μπορούν να έχουν ένα κακό παιχνίδι. Είδαμε και την Τουρκία που θα μπορούσε να μην είναι εδώ, να είχε χάσει από τη Σουηδία που νίκησε στον πόντο. Είδαμε τη Γερμανία να μπορούσε να μην ήταν στον τελικό, να έχανε από την Σλοβενία αν δεν έβαζε το τρίποντο πίσω από το κέντρο ο Ντα Σίλβα και άλλαζε την ψυχολογία.

Οπότε, μην ψάχνουμε να δούμε τί έγινε και τί δεν έγινε. Είναι παιχνίδια, κάποιος θα είναι σε καλή μέρα, άλλος σε άσχημη, κάποιος θα βάλει έξι τρίποντα εκεί που έβαζε ένα. Έτσι είναι το μπάσκετ, δεν υπάρχει καμία το σε «κλείδωσε» ο άλλος, αυτά είναι για εσάς τους δημοσιογράφους. Είναι το ποιος είναι σε καλύτερη ημέρα και ποιος όχι. Στο ξεκίνημα του ματς χάσαμε 4 λέι απ, τα τρία από τον Γιάννη που πάντα είναι καρφώματα αυτά. Μετά τί θα λέγαμε; Ότι «κλείδωσε» τον Γιάννη η Τουρκία αν είχε βάλει νωρίς 10 πόντους και είχε 3 ασίστ; Πρέπει να βλέπεις το ποτήρι μισογεμάτο. Το μόνο που δεν έπρεπε να κάνουμε ήταν να παρατήσουμε λίγο πνευματικά το παιχνίδι. Αυτό είναι που με πειράζει πιο πολύ εμένα και την ομάδα.

Αλλά ό,τι έγινε-έγινε, είμαστε στη ζώνη των μεταλλίων μετά από 16 χρόνια. Μην είμαστε μίζεροι, να είμαστε θετικοί και περήφανοι και έχουμε μια πάρα πολύ μεγάλη πρόκληση μπροστά μας. Το μεγαλύτερο παιχνίδι για εμένα εδώ και 16 χρόνια. Να φέρουμε αυτό το μετάλλιο στην πατρίδα μας και να μείνει στην ιστορία μας. Τα τελευταία 38 χρόνια έχουμε πάρει 5 μετάλλια και τώρα παίζουμε για μετάλλιο και να μιλάμε για «καταστροφή» κλπ., εμένα δεν με αγγίζει καθόλου. Είμαι περήφανος για τους παίκτες μου, θα είμαι πάντα εδώ να τους προστατεύω γιατί τους πιστεύω. Την ευθύνη σε κάθε ήττα την έχει ο προπονητής, αναλαμβάνω εγώ την ευθύνη για χθες, άλλωστε ποτέ δεν είχα θέμα με τις ευθύνες.

Έχουμε μελετήσει το ματς με τους Φινλανδούς και πρέπει να είμαστε έτοιμοι για την αυριανή μάχη. Είναι μια ομάδα που τρέχει το γήπεδο, έχει το καλύτερο επιθετικό ριμπάουντ, βάζει 14 τρίποντα μέσο όρο. Είναι μια ομάδα που παίζει ένα στιλ διαφορετικό από τις υπόλοιπες, με πολλά κοψίματα και off ball, με μία πάσα σουτ και με πεντάρια να κατεβάζουν την μπάλα. Πρέπει να έχουμε τρομερή συγκέντρωση και ενέργεια όπως είχαμε σε όλο το τουρνουά πλην του χθεσινού αγώνα.

Πολλοί έλεγαν ότι είναι επιτυχία να πάμε στους 16. Μετά έλεγαν ότι είναι υπέρβαση που πήγαμε στους 8. Και τώρα είμαστε στους 4, έχουν σταματήσει τις δουλειές, έχει έρθει κόσμος από την Ελλάδα για την εθνική ομάδα, έχουν δει εκατομμύρια Έλληνες τα παιχνίδια, τα παιδιά αύριο – μεθαύριο ίσως ζητήσουν από τους γονείς τους ν’ ασχοληθούν με το μπάσκετ. Αυτή είναι η μεγάλη επιτυχία. Δεν αποτελεί έκπληξη για εμένα αυτό που κάναμε. Ήξερα τι ομάδα έχω. Όλες οι ομάδες έχουν κακά παιχνίδια, η Σερβία έκανε κακό ματς και έφυγε από τους 16 και η Γαλλία από τους 8. Μπορούσε και η Τουρκία και η Γερμανία να είναι σπίτι της.

Έχουμε τεράστια ευκαιρία για ένα μετάλλιο. Είναι πολύ μεγάλο και θ’ αφήσει τεράστια παρακαταθήκη και κληρονομιά και είναι τεράστια ευκαιρία για ένα μετάλλιο. Πρέπει να καταλάβουν τα παιδιά την κρισιμότητα του αγώνα. Διακυβεύεται ένα μετάλλιο που ίσως και να μην το ξαναδούμε. Αξίζουμε αυτό το μετάλλιο, όπως ίσως το αξίζει και η Φινλανδία. Είναι ένα ματς που έχει ιδιαιτερότητες. Για εμάς είναι μεγάλος τελικός. Έχουμε την ευκαιρία για μετάλλιο μετά από 16 χρόνια. Βλέπουμε πώς αλλάζει το μπάσκετ, πού πάει, πόσα ταλέντα βγαίνουν… Δεν πρέπει ν’ αφήσουμε αυτή την ευκαιρία.

Οι Έλληνες είμαστε γκρινιάρηδες, αλλά είμαστε ενωμένοι τώρα. Οι περισσότεροι καταλαβαίνουν τι προσπάθεια έχουμε κάνει και πού βρισκόμαστε δίχως να είμαστε φαβορί. Έλεγαν ότι το ταβάνι μας θα είναι οι 8 και το ξεπεράσαμε… Πρέπει σαν ομάδα, σαν χώρα, όλοι μαζί να δώσουμε τα πάντα για το μετάλλιο».

