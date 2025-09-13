Λογαριασμός
Παγκόσμιο Στίβου: Πέρασε με άνεση τα 5,75μ. ο Καραλής

Ο Έλληνας αθλητής πέρασε με άνεση τα 5,75μ και έδειξε ότι βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση ενόψει του τελικού στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου του Τόκιο

Εμμανουήλ Καραλής

Την προσπάθειά του στα προκριματικά του άλματος επί κοντώ στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου στο Τόκιο συνεχίζει ο Εμμανουήλ Καραλής.

Ο χάλκινος Ολυμπιονίκης μετά τα 5,55μ., επέλεξε να αφήσει τα υπόλοιπα ύψη και να δοκιμάσει στα 5,75 μέτρα.

Ο «Μανόλο» με τρομερή άνεση και στιλ και πηδώντας πολλούς πόντους πάνω από τον πήχη, πέρασε με άνεση το συγκεκριμένο ύψος, το οποίο έχει περάσει μόνο ο Έλληνας πρωταθλητής και ο Ντουπλάντις προς ώρας.

Μόλις 11 αθλητές έχουν περάσει τα 5,70μ., με αποτέλεσμα να μην χρειαστεί άλλο άλμα, αφού συμπληρώθηκε η τελική 12άδα.

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: Εμμανουήλ Καραλής στίβος Τόκιο
