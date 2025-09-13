Την προσπάθειά του στα προκριματικά του άλματος επί κοντώ στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου στο Τόκιο συνεχίζει ο Εμμανουήλ Καραλής.

Ο χάλκινος Ολυμπιονίκης μετά τα 5,55μ., επέλεξε να αφήσει τα υπόλοιπα ύψη και να δοκιμάσει στα 5,75 μέτρα.

Ο «Μανόλο» με τρομερή άνεση και στιλ και πηδώντας πολλούς πόντους πάνω από τον πήχη, πέρασε με άνεση το συγκεκριμένο ύψος, το οποίο έχει περάσει μόνο ο Έλληνας πρωταθλητής και ο Ντουπλάντις προς ώρας.

Μόλις 11 αθλητές έχουν περάσει τα 5,70μ., με αποτέλεσμα να μην χρειαστεί άλλο άλμα, αφού συμπληρώθηκε η τελική 12άδα.

