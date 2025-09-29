Λογαριασμός
Σοβαρό επεισόδιο στο Περιστέρι: Άγνωστοι επιτέθηκαν σε τρία οχήματα

Φίλοι της ΑΕΛ φαίνεται να είναι εκείνοι που δέχθηκαν την επίθεση την ώρα που επιβιβάζονταν στα αυτοκίνητά τους - 14 προσαγωγές υπόπτων 

Οπαδική βία

Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας 29 Σεπτεμβρίου στο Περιστέρι, όταν άγνωστοι επιτέθηκαν σε τρία οχήματα.

Συγκεκριμένα, στην οδό Εθνάρχου Μακαρίου και Κηφισού μια ομάδα 15 – 20 ατόμων προκάλεσε φθορές σε τρία οχήματα, μέσα στα οποία επέβαιναν συνολικά 11 άτομα, χωρίς ωστόσο να αναφερθούν τραυματισμοί.

Στη συνέχεια, αστυνομικές δυνάμεις, στην οδό Στυσιχώρου, προχώρησαν σε 14 προσαγωγές υπόπτων για το περιστατικό, το οποίο εξετάζει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας, προκειμένου να διαπιστωθεί αν είναι οπαδικό.
 

Πηγή: skai.gr

TAGS: Περιστέρι επεισόδια οπαδική βία
