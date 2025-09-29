Super League: Ατρόμητος και ΑΕΛ έμειναν στο 1-1 στο Περιστέρι

Με ψυχή και δέκα παίκτες για μεγάλο χρονικό διάστημα, η ΑΕΛ Novibet απέδρασε με βαθμό από το Περιστέρι στο ματς με το οποίο ολοκληρώθηκε η 5η αγωνιστική της Super League. Παρά την αποβολή του Πασά από το 23' και το προβάδισμα του Ατρομήτου πέντε λεπτά αργότερα, η ΑΕΛ με μαχητική εμφάνιση έφυγε αλώβητη και το τελικό 1-1 μάλλον την ικανοποιεί.

Ο Λεωνίδας Βόκολος παρέταξε τους γηπεδούχους με 4-2-3-1 και τον Χουτεσιώτη κάτω από τα γκολπόστ, με τους Μουντέ, Σταυρόπουλο, Μανσούρ, Ούρονεν να απαρτίζουν την τετράδα της άμυνας. Τσιγγάρας και Μουτουσαμί το δίδυμο στα χαφ, με τον Παλμεζάνο να παίρνει θέση στα δεξιά της επίθεσης, τον Μπάκου αριστερά και τον Μίχορλ πίσω από τον Οζέγκοβιτς.

Ανάλογο σύστημα και για την ΑΕΛ του Γιώργου Πετράκη, ο οποίος ξεκίνησε τον Μελίσσα κάτω από τα δοκάρια και τους Δεληγιαννίδη, Παντελάκη, Τσάκλα, Κοβάσεβιτς στην άμυνα. Πέρες και Ατανάσοφ στον άξονα, με τον Σαγάλ στο δεξί «φτερό», τον Τούπτα στο αριστερό και τον Χατζηστραβό πίσω από τον προωθημένο Πασά.

Το ματς

Ένα πρώτο ημίχρονο που ξεκίνησε με την ΑΕΛ να δείχνει μεγαλύτερη διάθεση να κρατήσει την μπάλα στα πόδια της, βάζοντας αρκετούς παίκτες στα μεσοδιαστήματα, οι οποίοι είχαν καλές συνεργασίες. Ο Τούπτα από τα αριστερά δημιούργησε πολλά προβλήματα, με την ΑΕΛ να βρίσκει το γκολ, το οποίο όμως δεν μέτρησε. Στο 14' ο Πασάς έπαιξε με τη μία στον Τούπτα, ο οποίος έκανε το γύρισμα και ο Χατζηστραβός σκόραρε, ωστόσο ο Σλοβάκος ξεκίνησε από οριακή θέση οφσάιντ.

Έχοντας αυτοπεποίθηση και ενέργεια στο παιχνίδι της, η ομάδα του Γιώργου Πετράκη έχασε ακόμα μια σημαντική ευκαιρία ένα λεπτό αργότερα, μην καταφέρνοντας να τιμωρήσει τους ράθυμους Περιστεριώτες. Ο Σαγάλ βρέθηκε σε θέση βολής από τα δεξιά, σούταρε μέσα από την περιοχή, με τον Χουτεσιώτη να αποκρούει με τα ακροδάκτυλα και να κρατάει το μηδέν.

Ακολούθησε ένα εφιαλτικό πεντάλεπτο για τους φιλοξενούμενους. Στο 23' ο Πασάς αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη για τάκλιν με τις τάπες πάνω στον Μανσούρ, αφήνοντας την ομάδα του με δέκα παίκτες. Σαν να μην έφτανε αυτό, η ΑΕΛ έμεινε στο 28' πίσω στο σκορ. Ο Οζέγκοβιτς με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι, το οποίο κέρδισε ο Μπάκου από τον Δεληγιαννίδη, άνοιξε το σκορ.



Οι «βυσσινί», ωστόσο, παρά το γεγονός πως έμειναν με παίκτη λιγότερο από πολύ νωρίς στο ματς δεν κλείστηκε και αποφάσισε να συνεχίσει με το ίδιο πλάνο. Γεγονός που διευκόλυνε το παιχνίδι του Ατρομήτου, ο οποίος δεν κατάφερε να εκμεταλλευτεί τις μεγάλες αποστάσεις των γραμμών της ΑΕΛ και τους πολλούς χώρους που άφηναν οι φιλοξενούμενοι.

Με το ξεκίνημα του δευτέρου μέρους ο Ατρόμητος προσπάθησε να κυκλοφορήσει υπομονετικά την μπάλα μεταφέροντας την μπάλα από τη μία πλευρά στην άλλη και με τα δύο μπακ να είναι αρκετά ψηλά στο γήπεδο. Ωστόσο, όλη αυτή η διαδικασία γινόταν σε χαμηλό ρυθμό, με αποτέλεσμα να μην απειλείται η ΑΕΛ, η οποία ήταν πιο... μαζεμένη συγκριτικά με το πρώτο μέρος.

Και αφού οι γηπεδούχοι δεν έβγαζαν ενέργεια και δεν μπορούσαν να παίξουν κάθετα, ήρθε η ΑΕΛ να τους τιμωρήσει. Πολύ ωραία ανάπτυξη από τους φιλοξενούμενους, με τον Δεληγιαννίδη να βγαίνει από τα δεξιά και να κάνει το συρτό γύρισμα στο πέναλτι, με τον Πέρες να πατάει περιοχή σε δεύτερο χρόνο και να ισοφαρίζει με δυνατό τελείωμα στο 60'.

Το σκηνικό του παιχνιδιού έμεινε απαράλλακτο, με την ΑΕΛ να αμύνεται χαμηλά σε 4-3-2, κλείνοντας τους χώρους στον άξονα και προσπαθώντας να κλέψει μπάλες και να βγει στην αντεπίθεση. Μάλιστα, στο 72' ο Σαγάλ έφυγε στην πλάτη της άμυνας, κέρδισε την μπάλα από τον Μανσούρ που εκτίμησε λανθασμένα τη φάση και πλάσαρε για το 2-1. Ωστόσο, το γκολ ακυρώθηκε με τον διαιτητή Ματσούκα να σφυρίζει φάουλ για σπρώξιμο του επιθετικού των «βυσσινί» πάνω στον στόπερ του Ατρομήτου. Μια επαφή που από τα ριπλέι φαίνεται ανεπαίσθητη...

Οι αλλαγές του Βόκολου προσέδωσαν μια κάποια ενέργεια στον Ατρόμητο, με τον Τσαντίλα και τον Αϊτόρ Γκαρθία να γίνονται επικίνδυνοι. Αρχικά στο 82' ο νεαρός Έλληνας πήρε την μπάλα με πλάτη λίγο έξω από τη μικρή περιοχή και γυρίζοντας ωραία το σώμα του σούταρε, με την μπάλα να περνάει λίγο άουτ. Δύο λεπτά αργότερα, ο Αϊτόρ έκανε το σλάλομ από τα αριστερά περνώντας δύο παίκτες, αλλά το γύρισμά του βρήκε στο δεξί δοκάρι του Μελίσσα. Αυτές ήταν και οι τελευταίες αξιόλογες φάσεις του Ατρομήτου στο παιχνίδι, με την ΑΕΛ να μένει όρθια στο Περιστέρι.

