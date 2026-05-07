Σούπερ λύση για την ΑΕΚ ο Τζέιμς Τάβιερνερ, αν τον κάνει δικό της

Την περίπτωση του Τζέιμς Τάβερνιερ παρουσιάζεται να εξετάζει η ΑΕΚ.

Με το όνομα του Άγγλου μπακ να έχει συνδεθεί στο παρελθόν και με τον Παναθηναϊκό, νέο σενάριο τον θέλει να ενδιαφέρει και την Ένωση.

Συγκεκριμένα το "Transferfeed" αναφέρει πως ο έμπειρος αμυντικός, που θα μείνει ελεύθερος το καλοκαίρι από τη Ρέιντζερς, μπορεί να πειστεί από τους «κιτρινόμαυρους» αν εκείνοι κατακτήσουν το πρωτάθλημα και προκριθούν στη League Phase του Champions League.

Τονίζεται, δε, ότι εκτός του Παναθηναϊκού, ανταγωνισμός για τον παίκτη μπορεί να υπάρξει επίσης από ομάδες της Premier League, του MLS, της Τουρκίας και της Σαουδικής Αραβίας.

Πάντως, το ίδιο το δημοσίευμα σημειώνει πως θα ήταν έκπληξη να ισχύει ενδιαφέρον της ΑΕΚ για τον Τάβερνιερ, αφού τον Οκτώβρη θα κλείσει τα 35 και είναι εκτός του ηλικιακού προφίλ που αναζητά ο Χαβιέρ Ριμπάλτα.

Στη θέση του δεξιού οπισθοφύλακα, βέβαια, η ΑΕΚ έχει τον εξαιρετικό φέτος Ρότα και υπάρχει και η λύση Γκεοργκίεφ, ωστόσο ο Τάβερνιερ θα φέρει στην ΑΕΚ εμπειρία, αξιοπιστία και ανταγωνισμό και με την παρουσία του θα απογειώσει τις επιλογές των «κιτρινόμαυρων» σε αυτή τη θέση, καθώς φέτος υπήρχε διαρκώς αγωνία για το αν είναι καλά ο Λάζαρος. Ο Βρετανός αμυντικός, παρά το ότι πλησιάζει τα 35, έχει αγωνιστεί φέτος σε 51 ματς (3.678 αγωνιστικά λεπτά), ενώ αδιαμφισβήτητη είναι και η αξία του, αλλά και η πέραν κάθε λογικής σχέση του με τα αντίπαλα δίχτυα, παρά το ότι είναι αμυντικός.

