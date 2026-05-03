Στην επόμενη (4η) αγωνιστική των playoffs, οι δύο ομάδες θα έρθουν ξανά αντιμέτωπες, αυτή τη φορά στην Αllwyn Arena (10/05, 19:30).



Στο μυαλό των κόουτς:

Ο Ράφα Μπενίτεθ παρέταξε τον Παναθηναϊκό και πάλι με σύστημα 3-4-2-1. Ο Λαφόν κάθισε στο τέρμα, με τους Πάλμερ-Μπράουν, Ίνγκασον και Ερνάντεθ στην άμυνα. Καλάμπρια και Κυριακόπουλος αγωνίστηκαν ως φουλ μπακ δεξιά και αριστερά αντίστοιχα, ενώ Τσέριν και Κοντούρης κινήθηκαν στον άξονα. Με τους Ταμπόρδα και Αντίνο να παίζουν πίσω από τον προωθημένο Τετέι.



Ο Μάρκο Νίκολιτς επέλεξε σχηματισμό 4-4-2 για την ΑΕΚ. Στην εστία ο Στρακόσα, με δίδυμο κεντρικών αμυντικών τους Μουκουντί και Ρέλβας, με τον Ρότα στο δεξί άκρο της άμυνας και τον Πήλιο στο αριστερό. Στα χαφ οι Πινέδα και Μαρίν, με τον Περέιρα (αριστερά) και τον Κοϊτά (δεξιά) να κινούνται τόσο εσωτερικά μπροστά τους όσο και στα άκρα, ενώ δίδυμο στην κορυφή της επίθεσης οι Ζίνι και Βάργκα.



Το ματς



Τα πρώτα λεπτά κύλησαν χωρίς κάτι αξιοσημείωτο, με την ΑΕΚ να κρατάει περισσότερο την μπάλα και να προσπαθεί να επιτεθεί με build-up, ενώ ο Παναθηναϊκός έψαχνε τον Τετέι. Η πρώτη καλή ευκαιρία του αγώνα ήρθε στο 12’ από πλευράς των φιλοξενούμενων. Μετά από κακή συνεννόηση των Πάλμερ-Μπράουν και Κοντούρη, ο Περέιρα έμεινε ολομόναχος στην περιοχή και εκτέλεσε, με τον Λαφόν να διώχνει σε κόρνερ.

Λίγο αργότερα, στο 17ο λεπτό, ο Παναθηναϊκός έμεινε με δέκα παίκτες. Μετά από αβίαστο λάθος σε γρήγορη εκτέλεση φάουλ και κλέψιμο του Πινέδα, ο Ερνάντεθ ανέτρεψε ως τελευταίος παίκτης τον Ζίνι και δέχθηκε κόκκινη κάρτα. Από το φάουλ που προέκυψε, η εκτέλεση του Μαρίν πήγε στο τείχος, ενώ στη συνέχεια ο Κοϊτά σούταρε δυνατά, με την μπάλα να βρίσκει στα σώματα και να πηγαίνει στο δοκάρι του Λαφόν.

Η ΑΕΚ συνέχισε να πιέζει για να ανοίξει το σκορ και είχε πολύ σημαντική στιγμή στο 30’, όταν ο Μουκουντί έπιασε σκαστή κεφαλιά μετά από εκτέλεση κόρνερ, με τον Λαφόν να έχει αντίδραση και να διώχνει εντυπωσιακή. Ο Παναθηναϊκός απείλησε για πρώτη φορά στο 39ο λεπτό, σε φάση που ξεκίνησε από εντυπωσιακή ενέργεια και ντρίμπλα του Τετέι στον Πήλιο. Ο Έλληνας επιθετικός γύρισε στον Αντίνο, αυτός βρήκε αέρα, όμως η μπάλα πήγε στον Κυριακόπουλο που νικήθηκε από τον Στρακόσα.

Η πρώτη καλή στιγμή στο δεύτερο ημίχρονο ήρθε στο 48’, με την ΑΕΚ να φεύγει στην κόντρα αλλά τον Ζίνι να χάνει λίγο το κοντρόλ και να μην εκτελεί ιδανικά τον Λαφόν. Από την άλλη πλευρά, ο Τετέι ήταν μόνιμος «πονοκέφαλος» για την άμυνα της Ένωσης, κερδίζοντας πολλές μονομαχίες και δημιουργώντας κάθε αξιόλογη φάση του Παναθηναϊκού.

Στο 56ο λεπτό, η ΑΕΚ έχασε κλασική ευκαιρία. Ο Μαρίν με εκπληκτική μπαλιά έβγαλε ολομόναχο τον Βάργκα, όμως ο Ούγγρος νικήθηκε από τον Λαφόν στο τετ-α-τετ. Στην εξέλιξη της ίδιας φάσης, ο Αντίνο είχε προϋποθέσεις, όμως δεν πάσαρε στον Κυριακόπουλο που είχε περισσότερο χώρο, αλλά στον Τετέι που έκανε αδύναμο σουτ. Ο ρυθμός έπεσε γι’ αρκετή ώρα, με τις δύο ομάδες να μένουν μακριά από τις καλές στιγμές για περίπου 20 λεπτά.



Στο 79ο λεπτό, η ΑΕΚ απέιλησε μετά από ώρα, καθώς ο Ζοάο Μάριο έπιασε ένα πολύ δυνατό σουτ, με τον Λαφόν να εκτινάσσεται και να διώχνει εντυπωσιακά. Με τον ίδιο τρόπο απείλησε ο Παναθηναϊκός στο 84’, όμως ο Στρακόσα έδιωξε την… οβίδα του Τσέριν, ενώ ο Καλάμπρια έχασε το κοντρόλ στη συνέχεια της φάσης. Η τελευταία πολύ μεγάλη φάση του ματς ήρθε στο 93’, με τον Μπακασέτα να αστοχεί ολομόναχος μέσα στην περιοχή, στέλνοντας την μπάλα στην εξωτερική πλευρά των διχτύων.



Οι 11άδες των ομάδων:



Παναθηναϊκός (Ράφα Μπενίτεθ): Λαφόν - Πάλμερ-Μπράουν, Ίνγκασον, Χάβι Ερνάντεθ - Καλάμπρια, Κυριακόπουλος, Τσέριν, Κοντούρης (69’ Μπακασέτας) – Αντίνο (76’ Ζαρουρί), Ταμπόρδα (69’ Πελίστρι) – Τετέι (88’ Πάντοβιτς).



Στον πάγκο έμειναν οι Κότσαρης, Τσάβες, Τουμπά, Τσιριβέγια, Παντελίδης, Γιάγκουσιτς, Σφιντέρσκι.



ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα - Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος (45’ Πένραϊς) - Κοϊτά, Μαρίν, Πινέδα (73’ Ελίασον), Περέιρα (58’ Ζοάο Μάριο) - Βάργκα, Ζίνι (58’ Γιόβιτς).



Στον πάγκο έμειναν οι Μπρινιόλι, Γκεοργκίεφ, Βίντα, Γκρούγιτς, Γκατσίνοβιτς, Μάνταλος, Λιούμπιτσιτς, Κουτέσα.



Διαιτητής: Μελέρ

Βοηθοί: Ουγιαρτσάν, Οζκάρα

4ος: Ματσούκας

VAR: Ρούπερτι

AVAR: Μάνσοτ

