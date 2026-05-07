Αταμάν: «Είμαστε όλοι πεπεισμένοι ότι θα κλείσουμε τη σειρά στο γήπεδό μας»

Πεπεισμένος ότι ο Παναθηναϊκός AKTOR θα παρουσιάσει βελτιωμένη εικόνα σε σχέση με το Game 3 και θα καταφέρει να κλείσει τη σειρά με τη Βαλένθια, δήλωσε ο Εργκίν Αταμάν ενόψει του τέταρτου παιχνιδιού με την ισπανική ομάδα.

«Αναλύσαμε τα λάθη που κάναμε στο Game 3 στην έδρα μας ώστε να μην τα επαναλάβουμε. Αύριο θα πρέπει να παίξουμε με μεγαλύτερη προσοχή, ειδικά στο κομμάτι της άμυνάς μας στο ανοικτό γήπεδο και στον αιφνιδιασμό. Είμαστε όλοι πεπεισμένοι ότι θα κλείσουμε τη σειρά στο γήπεδό μας», είπε συγκεκριμένα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Αταμάν και οι παίκτες του αφιέρωσαν πολύ χρόνο σε ανάλυση των φάσεων από την ήττα στο Game 3, βλέποντας βίντεο τόσο πριν, όσο και μετά από την προπόνηση.

Μοναδικός απών ο Σλούκας, με τους «πράσινους» να καλούνται να... τελειώσουν τη δουλειά στο «T-Center» και να μην αναγκαστούν να επιστρέψουν στην Ισπανία για do-or-die πέμπτο παιχνίδι.

