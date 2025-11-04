Καμία διάθεση να υπαναχωρήσει σε όσα κατήγγειλε για στημένους αγώνες δεν έχει ο Ντάνιελ Σούντγκρεν. Ο Σουηδός μπακ ενημερώθηκε χθες μετά τον αγώνα της Ντέγκεφορς με τη Χάμαρμπι (1-1) για την ανακοίνωση του Βόλου, που προχωρά σε μήνυση εις βάρος του μετά τις καταγγελίες που έκανε για χειραγώγηση των αγώνων με τον Πανσερραϊκό στα play out της περασμένης σεζόν.

«Ναι, εντάξει, θα με μηνύσουν. Δεν το ήξερα αυτό. Ήμουν συγκεντρωμένος στο παιχνίδι της ομάδας μου. Δεν ξέρω για ποιον λόγο θα με μηνύσουν. Νιώθω ότι το ποδόσφαιρο έρχεται πάντα πρώτο. Παίζω και αγαπώ αυτό το άθλημα από τότε που ήμουν πέντε χρονών. Το μόνο που είπα ήταν η αλήθεια. Λοιπόν, αν οι άνθρωποι θέλουν να με μηνύσουν γι' αυτό, τότε μπορούν να το κάνουν», ανέφερε ο Σούντγκρεν.

Υπενθυμίζεται πως η Εθνική Πλατφόρμα Αθλητικής Ακεραιότητας με ανακοίνωση που εξέδωσε χθες γνωστοποίησε πως έχει λάβει γνώση των δηλώσεων του ποδοσφαιριστή που βρισκόταν την περασμένη ποδοσφαιρική χρονιά στο ελληνικό πρωτάθλημα και μάλιστα, αναφέρει πως «έχει ήδη στην κατοχή της και τις διερευνά για ύποπτο στοιχηματισμό με βάση τις προβλεπόμενες διαδικασίες».

