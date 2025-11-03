Μηνύει τον Σούντγκρεν ο Βόλος: «Ψευδείς και ανυπόστατες δηλώσεις - Ντροπή σου»

Τα όσα –πολύ σοβαρά- υποστήριξε ο Ντάνιελ Σούντγκρεν περί στημένων αγώνων στα περσινά playouts της Stoiximan Super League έφεραν την αντίδραση της ΠΑΕ Βόλος. Η ομάδα της Μαγνησίας εξέδωσε ανακοίνωση μέσω της οποίας γνωστοποιεί πως έχει προχωρήσει σε μήνυση κατά του Σουηδού ποδοσφαιριστή, τον οποίον καλεί να αποδείξει ενώπιον της ελληνικής δικαιοσύνης όσα ισχυρίζεται. Μάλιστα, το κείμενο καταλήγει με τις εκφράσεις «ο καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται. Σούντγκρεν, ντροπή σου»

Αναλυτικά:



Για την πλήρη και σωστή ενημέρωση της φίλαθλης κοινής γνώμης σχετικά με τις ψευδείς και ανυπόστατες δηλώσεις του πρώην ποδοσφαιριστή Σούντγκρεν, που είδαν το φως της δημοσιότητας, κάνουμε γνωστό ότι η ΠΑΕ Βόλος ήδη έχει υποβάλλει μήνυση εναντίον του, προκειμένου ο εν λόγω να εμφανιστεί ενώπιον της Ελληνικής Δικαιοσύνης και να αποδείξει όσα ισχυρίζεται, προσκομίζοντας σοβαρά αποδεικτικά στοιχεία.



Στην αντίθετη περίπτωση θα είναι ένας κοινός συκοφάντης και βεβαίως θα υποχρεωθεί να εξηγήσει ποιος τον έβαλε να προχωρήσει σε αυτή την επαίσχυντη, όσο και ανεξήγητη ενέργεια.



Ο καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται.



Sundgren shame on you.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.