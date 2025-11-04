Ολυμπιακός-Αϊντχόφεν: Να μιλήσει ξανά η έδρα σε must win παιχνίδι

Το πρώτο must win παιχνίδι του στην Ευρώπη, ώστε να διατηρήσει ολοζώντανες τις ελπίδες του για την είσοδο στην πρώτη 24άδα δίνει ο Ολυμπιακός. Οι «ερυθρόλευκοι» φιλοξενούν την Αϊντχόφεν σε κατάμεστο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» (16 sold-out στα 17 πιο πρόσφατα ματς) για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League (22:00, Cosmote Sport 2, bwinΣΠΟΡ FM 94,6, www.sportfm.gr).

Ο Ολυμπιακός βρίσκεται σε καλή κατάσταση, προερχόμενος από τέσσερες διαδοχικές νίκες στις εγχώριες διοργανώσεις. Τρεις για το πρωτάθλημα κόντρα σε ΑΕΛ Novibet (0-2), ΑΕΚ (2-0) και Άρη (2-0), αλλά και μία στο Κύπελλο απέναντι στον Βόλο (5-0). Όσον αφορά τα αποτελέσματα των Πειραιωτών στην Ευρώπη, έχουν έναν πόντο στην εντός έδρας πρεμιέρα με την Πάφο (0-0) και δύο εκτός έδρας ήττες από Άρσεναλ (2-0) και Μπαρτσελόνα (6-1). Το τελευταίο παιχνίδι πάντως ξεσήκωσε θύελλα διαμαρτυριών για τον Ουρς Σνάιντερ και τις αποφάσεις του.

Ο Μεντιλίμπαρ δύσκολα θα κατεβάσει την ομάδα του ξανά με 4-4-2, αφού θέλει να γεμίσει τον άξονά του. Μένει να φανεί αν θα επιλέξει Γκαρθία-Μουζακίτη για περισσότερο κάθετο ποδόσφαιρο ή Γκαρθία-Σιπιόνι για μεγαλύτερη ασφάλεια στον άξονα. Χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής οι τέσσερις, επί της ουσίας, της επιθετικής γραμμής, Σαϊμπάρι, Πέρισιτς, Μαν και Τιλ οι οποίοι είναι τρομερά ποιοτικοί!

Μοναδικός απόντας για τον αγώνα είναι ο Έσε, λόγω τιμωρίας και στην αποστολή βρίσκονται οι: Πασχαλάκης, Κουράκλης, Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Ροντινέι, Ρέτσος, Μπρούνο, Νασιμέντο, Μαρτίνς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Ποντένσε, Πνευμονίδης, Μουζακίτης, Ελ Κααμπί, Γιάρεμτσουκ, Ταρέμι.

Ασφαλώς, ο Ολυμπιακός πρέπει να διορθώσει στο σημερινό παιχνίδι ορισμένα ζητήματα. Πρώτον, το αμυντικό του transition, δεύτερον τα αβίαστα λάθη στο πρώτο μισό του γηπέδου. Διότι αντιμετωπίζει ένα σύνολο που τα εκμεταλλεύεται αυτά και έχει καυτή επιθετική λειτουργία, σκοράροντας κατά ριπάς. Ασφαλώς, οι γηπεδούχοι τρέχουν φοβερό αήττητο σερί 42 αγώνων ανεξαρτήτως διοργάνωσης στην έδρα τους και θέλουν σήμερα να το επεκτείνουν, ιδανικά με ένα τρίποντο!

«Είμαστε εδώ όπως και οι άλλες ομάδες, για να παίξουμε σε αυτή τη διοργάνωση. Είναι πιο μεγάλη από το Conference, κάποιες από αυτές το έχουν κατακτήσει πολλές φορές. Πρώτο μας στόχος είναι να βρεθούμε στις πρώτες 24 που θα συνεχίσουν στην επόμενη φάση. Ο αντίπαλος είναι ομάδα πολύ επιθετική, που παίζει κάθετο ποδόσφαιρο. Βάζει πολλά γκολ και αυτό το γεγονός πρέπει να το χειριστούμε. Αν το κάνουμε καλά, τα πράγματα θα πάνε καλά. Αν όχι, θα μας βάλουν γκολ. Το ίδιο όμως θα πρέπει να σκέφτεται και ο αντίπαλός μας», είπε μεταξύ άλλων ο Μεντιλίμπαρ.

Η Αϊντχόφεν είναι στην καλύτερή της κατάσταση, αλλά δεν παύει να είναι… ολλανδική ομάδα. Τι εννοούμε; Ότι παίζει τρομερά επιθετικά, αλλά δίνει και πολλά δικαιώματα ανασταλτικά στους αντιπάλους της. Οκτώ διαδοχικά παιχνίδια χωρίς ήττα, έχοντας σε αυτό το διάστημα έξι νίκες και δύο ισοπαλίες με 24 τέρματα υπέρ και 12 κατά. Προ ημερών διέλυσε με σκορ 5-2 την Φορτούνα Σιτάρντ, ενώ αμέσως προηγουμένως νίκησε με 3-2 μέσα στη Φέγενορντ, ανεβαίνοντας στην κορυφή της Eredivisie. Στο Champions League προέρχεται από το εμφατικό 6-2 επί της Νάπολι, μετρώντας 4 πόντους σε 3 αγωνιστικές.

«Περιμένω έναν πολύ δύσκολο αγώνα. Δεν είναι ποτέ εύκολο να παίζεις εναντίον μιας ελληνικής ομάδας, ειδικά με την ατμόσφαιρα στο γήπεδο. Κάθε αγώνας του Champions League είναι μια πρόκληση, είναι ξεχωριστός. Η νίκη επί της Νάπολι ήταν πολύ σημαντική για εμάς. Μας έδωσε πολλή αυτοπεποίθηση. Ερχόμαστε εδώ για να κερδίσουμε τον αγώνα, οι τρεις βαθμοί είναι κρίσιμοι για εμάς», είπε ο Πίτερ Μπος.

