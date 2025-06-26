Το δεύτερο μεταγραφικό απόκτημα του Παναθηναϊκού για το φετινό καλοκαίρι, ο Τι Τζέι Σορτς, μιλώντας στην επίσημη εφαρμογή της «πράσινης» ΚΑΕ, Club 1908, στάθηκε στο ότι «ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα γεμάτη από νικητές, ταλέντο, πείνα και τεράστια επιθυμία για να κατακτήσει όλους τους τίτλους», ενώ, για τους νέους συμπαίκτες του είπε:

«Πιστεύω πως με τον Κέντρικ Ναν μπορούμε να δημιουργήσουμε μία από τις καλύτερες περιφερειακές γραμμές στην Ευρώπη και να ωθήσουμε ο ένας τον άλλον σε ακόμη υψηλότερα επίπεδα, με σκοπό να πετύχουμε ακόμη περισσότερα! Επίσης, το να είμαι συμπαίκτης με τόσο μεγάλα ονόματα, όπως ο Κώστας Σλούκας, ο οποίος είναι ξεκάθαρα ένας μύθος του αθλήματος, και ο Τζέριαν Γκραντ θα προσθέσει ακόμη περισσότερη… δυναμική στην ομάδα».

Όσο για τον Εργκίν Αταμάν, σχολίασε: «Ανυπομονώ να μπω στο μυαλό του και να μάθω τι θέλει να κάνει και τι προσδοκά από μένα».

Αναλυτικά:

Συγχαρητήρια για την κατάκτηση του τίτλου στην LNB με την Paris Basketball! Πώς αισθάνεσαι μετά από μια τόσο εντυπωσιακή σεζόν με την Paris Basketball, ειδικά από την στιγμή που πλέον εντάσσεσαι στον Παναθηναϊκό AKTOR;

“Νιώθω φοβερά μετά από τη χρονιά που είχα με την Paris Basketball. Νιώθω ακόμη μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, που μετά από όλη αυτή την επιτυχία που είχα, ενσωματώνομαι σε έναν από τους πιο ιστορικούς συλλόγους της Ευρώπης, στον οποίο μπορώ να φέρω τη νοοτροπία του νικητή και τη φιλοσοφία μου στην ομάδα”.

Τι πιστεύεις ότι θα έκανε την επόμενη σεζόν πραγματικά ξεχωριστή για σένα;

“Ξέρεις σκέφτομαι ότι τα παιδιά που είναι ήδη στην ομάδα κι έχουν πετύχει τόσα πολλά μαζί με όλους όσοι ενταχθούμε στο σύνολο μπορούμε να έχουμε μια πραγματικά σπουδαία σεζόν. Αισθάνομαι ότι ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα γεμάτη από νικητές, ταλέντο, πείνα και τεράστια επιθυμία για να κατακτήσει όλους τους τίτλους, ώστε να έχουμε μια πολύ ιδιαίτερη και ξεχωριστή σεζόν -για όλους.”

Στο παρελθόν έχεις αναφερθεί στους φιλάθλους του Παναθηναϊκού AKTOR και την ατμόσφαιρα του ΟΑΚΑ…

“Τα πιστεύω πραγματικά όσα έχω πει! Οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού είναι από τους καλύτερους στον κόσμο. Το να έχω δηλαδή πλέον τη δυνατότητα να παίζω μπροστά σε αυτό το κοινό είναι κάτι πραγματικά πολύ ενδιαφέρον και εντυπωσιακό. Ανυπομονώ γι’ αυτή την τρομερή εμπειρία!”

Πώς έζησες φέτος την εμπειρία του ΟΑΚΑ και σε τι προσδοκάς για την επόμενη σεζόν;

“Φέτος ήμουν στην… άλλη πλευρά, οπότε ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία γιατί οι φίλαθλοι στο ΟΑΚΑ κάνουν τους αντιπάλους να νιώσουν την πίεση του αγώνα, κάτι που είναι σπουδαίο. Τώρα που θα έχω αυτόν τον κόσμο στο πλευρό μου, ελπίζω να τους δώσω ακόμη περισσότερη ενέργεια με τον τρόπο που αγωνίζομαι, τον τρόπο που κινούμαι στον χώρο και, ελπίζω, να τους δώσω ακόμη περισσότερα πράγματα για τα οποία να ανυπομονούν κάθε φορά που θα έρχονται στο γήπεδο να μας δουν”.

Ποιες είναι οι προσδοκίες που έχεις από τη στιγμή που θα συνεργαστείς μια τρομερή περιφερειακή γραμμή που περιλαμβάνει τον Κώστα Σλούκα, τον Κέντρικ Ναν και τον Τζέριαν Γκραντ;

“Θέλεις την αλήθεια; Πιστεύω πως με τον Κέντρικ Ναν μπορούμε να δημιουργήσουμε μία από τις καλύτερες περιφερειακές γραμμές στην Ευρώπη και να ωθήσουμε ο ένας τον άλλον σε ακόμη υψηλότερα επίπεδα, με σκοπό να πετύχουμε ακόμη περισσότερα! Επίσης, το να είμαι συμπαίκτης με τόσο μεγάλα ονόματα, όπως ο Κώστας Σλούκας, ο οποίος είναι ξεκάθαρα ένας μύθος του αθλήματος, και ο Τζέριαν Γκραντ θα προσθέσει ακόμη περισσότερη… δυναμική στην ομάδα. Ανυπομονώ να μάθω πράγματα από αυτούς και να ωριμάσω ακόμη περισσότερο ως παίκτης, όντας δίπλα σε τόσο ταλαντούχους ανθρώπους”.

Δεδομένου πως τα τελευταία χρόνια κατακτάς συνέχεια τίτλους, ποιοι είναι οι στόχοι που έχεις πλέον ως μέλος του Παναθηναϊκού AKTOR;

“Οι στόχοι μου είναι οι ίδιοι κάθε σεζόν: να κερδίσω όσο το δυνατόν περισσότερα παιχνίδια και στο τέλος να είμαι σε θέση να σηκώσω όποιο τρόπαιο είναι μπροστά μου”!

Πώς νιώθεις για το γεγονός πως θα συνεργαστείς με έναν τόσο επιτυχημένο προπονητή, όπως ο Εργκίν Αταμάν;

“Έχω πολύ μεγάλο κίνητρο και ενθουσιασμό να δουλέψω με έναν προπονητή όπως αυτός. Είναι ένας άνθρωπος που έχει αποδείξει πως είναι νικητής κάθε χρόνο, οπότε ανυπομονώ να μπω στο μυαλό του και να μάθω τι θέλει να κάνει και τι προσδοκά από μένα κάθε φορά που θα είμαι στο γήπεδο”.

Για το φινάλε, θα ήθελες να στείλεις ένα μήνυμα στον κόσμο του Παναθηναϊκού AKTOR που περιμένει να σε δει με την πράσινη φανέλα την επόμενη σεζόν;

“Το μήνυμά μου είναι ξεκάθαρο: ανυπομονώ να έρθω στην Ελλάδα ώστε όχι απλά να μάθετε ποιος είμαι ως μπασκετμπολίστας, αλλά και ως άνθρωπος. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος γι’ αυτό που έρχεται και ανυπομονώ να ξεκινήσει η νέα σεζόν”!

