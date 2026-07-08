ΑΕΚ: Στην ομάδα της καρδιάς του και επίσημα ο Χρήστος Αλεξίου

Ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ είναι και επίσημα ο Χρήστος Αλεξίου. Ο 21χρονος κεντρικός οπισθοφύλακας αποκτήθηκε για έναν χρόνο με τη μορφή δανεισμού, δίχως η Ένωση να πληρώσει κάτι στην Ίντερ, καθώς η συμφωνία υποχρεώνει την ελληνική ομάδα να πληρώσει τρία εκατομμύρια του χρόνου αν θέλει να τον κρατήσει.

Ωστόσο, αν η ΑΕΚ ενεργοποιήσει την οψιόν, η ομάδα του Μιλάνου θα έχει τη δυνατότητα - το ίδιο μόνο καλοκαίρι - αν «ματσάρει» αυτή την προσφορά, να κρατήσει τον Έλληνα ποδοσφαιριστή! Είναι κάτι ασυνήθιστο και δείχνει πόσο τον πιστεύουν και οι πρωταθλητές Ιταλίας.

Ο Αλεξίου - ο οποίος υποστηρίζει φανατικά την ΑΕΚ από μικρό παιδί - προορίζεται για τα παιχνίδια κυπέλλου όπου είναι υποχρεωτική η 90λεπτη παρουσία δύο παικτών γεννημένων από το 2005 και μετά στην ενδεκάδα σε όλα τα παιχνίδια του θεσμού, αλλά και για το Super Cup με τον ΟΦΗ.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση του δανεισμού του ποδοσφαιριστή:

«Η ΠΑΕ ΑΕΚ ανακοινώνει την απόκτηση του Έλληνα διεθνή με την Κ21 αμυντικού Χρήστου Αλεξίου από την Ίντερ, με συμφωνία δανεισμού για μια σεζόν και οψιόν αγοράς.

Ο Χρήστος Αλεξίου γεννήθηκε στις 30 Ιουνίου 2005 στην Αθήνα. Αγωνίζεται ως κεντρικός αμυντικός και έχει ύψος 1,86 μ. Σε μικρή ηλικία εντάχθηκε στην Ακαδημία του Ατρομήτου και μόλις στα 16 του χρόνια προσέλκυσε το ενδιαφέρον της Ίντερ, η οποία προχώρησε στην απόκτησή του.

Η εξέλιξη του Έλληνα στόπερ στα τμήματα υποδομής του ιταλικού συλλόγου ήταν γρήγορη και σταθερή, φτάνοντας να γίνει αρχηγός της Primavera, κατακτώντας μάλιστα το πρωτάθλημα της σεζόν 2024-25. Επίσης, υπήρξε διεθνής με τις ομάδες Κ17 και Κ19 της Ελλάδας και μέχρι σήμερα έχει πραγματοποιήσει 10 εμφανίσεις με την Εθνική Κ21.

Χρήστο, καλώς ήρθες στην ΑΕΚ.

Σου ευχόμαστε υγεία και κάθε επιτυχία με την Ομαδάρα Μας!».

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