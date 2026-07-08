Γιώργος Λυγγερίδης: Οργή της οικογένειας- Ζητά μεταφορά της δίκης στο Εφετείο

Με καταθέσεις μαρτύρων συνεχίστηκε η δίκη για τα επεισόδια στου Ρέντη, τα οποία είχαν ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του αστυνομικού Γιώργου Λυγγερίδη.

Οι γονείς του άτυχου αστυνομικού κάνουν λόγο για «φοβισμένους μάρτυρες» και εκφράζουν την έντονη αντίδρασή τους για το γεγονός ότι, οκτώ μήνες μετά την έναρξη της διαδικασίας, δεν έχει ικανοποιηθεί το πάγιο αίτημά τους για μεταφορά της δίκης από τις φυλακές Κορυδαλλού στο Εφετείο.

Στο αίτημα συναινούν άπαντες οι διάδικοι.

«Γιατί δεν μας πάνε στο Εφετείο και μας έχουν εδώ; Ποιοι ασκούν πιέσεις και σε ποιους, για να βρίσκεται αυτή η μεγάλη δίκη εδώ μέσα; Ποιον φοβούνται; Εδώ είμαστε μόνο η οικογένεια Λυγγερίδη και οι δικηγόροι. Γιατί μας έχουν κλειδώσει εδώ μέσα;», αναρωτιέται η μητέρα του Γιώργου, Ευγενία Λυγγερίδη

«Τι φοβάστε; Αυτούς που αφήσατε ελεύθερους; Ή φοβάστε αστυνομικούς μην μας κάνουν ντου στο Εφετείο; Σοβαρευτείτε γιατί εάν δεν μεταφερθούμε στο Εφετείο σημαίνει ότι κάποιον φοβάστε», τονίζει από την πλευρά του, ο πατέρας του άτυχου αστυνομικού, Θανάσης Λυγγερίδης.

Την ίδια ώρα αίσθηση προκάλεσε και η σημερινή απουσία μαρτύρων, γεγονός που ανάγκασε το δικαστήριο να επιβάλει πρόστιμο ύψους 200 ευρώ σε μάρτυρα που δεν προσήλθε.

«Το θέμα δεν είναι τα πρόστιμα μόνο, μπορεί να βρεθεί κάποιος να τους τα πληρώσει. Το θέμα είναι να ακολουθήσουν και ποινές φυλάκισης. Τα χρήματα κάπως τα βολεύουν. Χθες από τους 10 εμφανίστηκαν μόνο δύο», σχολιάζει η Ευγενία Λυγγερίδη.

Οι γονείς του Γιώργου Λυγγερίδη εκφράζουν την απόλυτη βεβαιότητά τους ότι οι μάρτυρες φοβούνται.

«Τραμπουκίστηκαν και εκφοβίστηκαν. Πιστεύω ότι φοβούνται για τη ζωή τους. Γιατί έχουμε να κάνουμε με εγκληματική οργάνωση, με μία εγκληματική οργάνωση δομημένη», σχολιάζει ο Θανάσης Λυγγερίδης.

Την οργή των γονιών του άτυχου αστυνομικού προκάλεσε η απόφαση του δικαστηρίου να κάνει δεκτό το αίτημα κατηγορουμένου να δίνει το παρόν στο αστυνομικό τμήμα όχι τρεις φορές τον μήνα αλλά μία, επικαλούμενος οικογενειακές υποχρεώσεις.

«Και το δικό μου το παιδί , μωρό θα είχε τώρα, αν ήταν στην ζωή που του στέρησε αυτός που επικαλέστηκε ότι έχει μωρό και δεν με ενδιαφέρει αν δεν μπορεί να παρουσιάζεται σε ΑΤ, στη φυλακή να είναι, να μην παρουσιάζεται πουθενά, φυλακή. Τέλος.», δηλώνει αγανακτισμένος ο Θανάσης Λυγγερίδης.

Η δίκη θα συνεχιστεί την επόμενη εβδομάδα.

Πηγή: skai.gr

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