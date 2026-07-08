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Γιαμπουσέλε: «Υπερήφανος και ενθουσιασμένος που εντάσσομαι στον Παναθηναϊκό»

Ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε έκανε δηλώσεις μετά από την επίσημη ανακοίνωση του από τον Παναθηναϊκό AKTOR, εκφράζοντας την τεράστια ανυπομονησία του

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Γιαμπουσέλε

Η… βόμβα έσκασε και ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε είναι το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Παναθηναϊκού AKTOR.

Ο Γάλλος εντάσσεται στο «τριφύλλι» και αποτελεί την τελευταία σπουδαία κίνηση που πραγματοποίησαν οι «πράσινοι», μετά τις προσθήκες των Μπάντιο και Μπόνγκα, με τον Παναθηναϊκό να πυροβολά προς κάθε κατεύθυνση.

Ο Γιαμπουσέλε ανακοινώθηκε με κάθε επισημότητα από τον Παναθηναϊκό και ο αθλητής, με ένα μήνυμα στα social media του, έστειλε το πρώτο του μήνυμα ως παίκτης της ομάδας, τονίζοντας τον τεράστιο ενθουσιασμό του αλλά και την ανυπομονησία να παίξει μπροστά στον καυτό λαό της ομάδας.

Αναλυτικά το μήνυμα του Γκέρσον Γιαμπουσέλε:

«Υπερήφανος και ενθουσιασμένος που εντάσσομαι στον Παναθηναϊκό. Είμαι ευγνώμων για αυτή την ευκαιρία και ανυπομονώ να εκπροσωπήσω αυτόν τον απίστευτο σύλλογο, να αγωνιστώ μαζί με τους νέους μου συμπαίκτες και να γνωρίσω τους υπέροχους φιλάθλους».

Πηγή: sport-fm.gr

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TAGS: ΚΑΕ Παναθηναϊκός μπάσκετ
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