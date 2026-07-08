Παναθηναϊκός: Το συμβόλαιο-μαμούθ που φέρνει τον Γιαμπουσέλε

Ο Παναθηναϊκός έκανε την οικονομική υπέρβαση και έντυσε στα πράσινα τον Γκέρσον Γιαμπουσέλε, προσφέροντάς του ένα από τα υψηλότερα συμβόλαια που έχουν δοθεί ποτέ σε παίκτη της EuroLeague. Η διοίκηση απέδειξε για ακόμη μία φορά ότι είναι διατεθειμένη να επενδύσει μεγάλα ποσά προκειμένου να προσθέσει στο ρόστερ αθλητές παγκόσμιας κλάσης, ικανούς να κάνουν τη διαφορά στα πιο απαιτητικά παιχνίδια.

Διαβάστε περισσότερα στο paopantou.gr

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.