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Παναθηναϊκός: Το συμβόλαιο-μαμούθ που φέρνει τον Γιαμπουσέλε

Χρυσάφι στα πόδια του Γάλλου φόργουορντ, που μπαίνει στη λίστα με τους πιο ακριβοπληρωμένους στην Euroleague

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Γιαμπουσέλε

Ο Παναθηναϊκός έκανε την οικονομική υπέρβαση και έντυσε στα πράσινα τον Γκέρσον Γιαμπουσέλε, προσφέροντάς του ένα από τα υψηλότερα συμβόλαια που έχουν δοθεί ποτέ σε παίκτη της EuroLeague. Η διοίκηση απέδειξε για ακόμη μία φορά ότι είναι διατεθειμένη να επενδύσει μεγάλα ποσά προκειμένου να προσθέσει στο ρόστερ αθλητές παγκόσμιας κλάσης, ικανούς να κάνουν τη διαφορά στα πιο απαιτητικά παιχνίδια.

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Πηγή: skai.gr

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TAGS: Παναθηναϊκός
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