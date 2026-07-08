- Η ιατρική σειρά The Pitt συγκέντρωσε 25 υποψηφιότητες στα βραβεία Emmy, καθιστώντας την φαβορί για το βραβείο καλύτερης δραματικής σειράς.
- Η σειρά Hacks, που επικεντρώνεται στις περιπέτειες μιας γηράσκουσας κωμικού, έλαβε 24 υποψηφιότητες.
- Άλλες υποψήφιες για το βραβείο καλύτερης δραματικής σειράς είναι οι σειρές The Diplomat, The Gilded Age, A Knight of the Seven Kingdoms, Paradise, Pluribus, Slow Horses και Your Friends and Neighbors.
Τις περισσότερες Emmy υποψηφιότητες συγκέντρωσαν φέτος οι σειρές The Pitt και Hacks, με την ιατρική σειρά και τη σειρά που εστιάζει στις περιπέτειες μιας γηράσκουσας κωμικού να κυριαρχούν στην κούρσα για τα φετινά τηλεοπτικά βραβεία.
Το "The Pitt" απέσπασε συνολικά 25 υποψηφιότητες και θεωρείται φαβορί για το βραβείο της καλύτερης δραματικής σειράς. Το "Hacks" ακολουθεί με 24 υποψηφιότητες, διεκδικώντας επίσης σημαντικές διακρίσεις.
Στην κατηγορία για την καλύτερη δραματική σειρά, υποψήφιες είναι και οι σειρές "The Diplomat," "The Gilded Age," "A Knight of the Seven Kingdoms," "Paradise," "Pluribus," "Slow Horses" και "Your Friends and Neighbors".
Στην κατηγορία καλύτερης κωμικής σειράς, το "Hacks" θα αναμετρηθεί με τα "Abbott Elementary," "The Bear," "Margo's Got Money Troubles," "Nobody Wants This," "Only Murders in the Building," "Shrinking" και "Widow's Bay".
Οι νικητές των βραβείων Emmy θα ανακοινωθούν σε επίσημη τελετή στο Λος Άντζελες, η οποία θα μεταδοθεί ζωντανά από το NBC στις 14 Σεπτεμβρίου.
Παρουσιάστρια της βραδιάς θα είναι η πρωταγωνίστρια του "Law & Order: SVU" Μαρίσκα Χαργκιτάι.
Οι υποψηφιότητες στις κυριότερες κατηγορίες
Καλύτερη δραματική σειρά:
- The Diplomat
- The Gilded Age
- A Knight of the Seven Kingdoms
- Paradise
- The Pitt
- Pluribus
- Slow Horses
- Your Friends and Neighbors
Καλύτερη κωμική σειρά:
- Abbott Elementary
- The Bear
- Hacks
- Margo's Got Money Troubles
- Nobody Wants This
- Only Murders in the Building
- Shrinking
- Widow's Bay
Καλύτερη μίνι σειρά:
- All Her Fault
- The Beast in Me
- Beef
- DTF St. Louis
- Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette
Καλύτερος ηθοποιός σε δραματική σειρά:
- Στέρλινγκ Κ. Μπράουν, Paradise
- Γκάρι Όλντμαν, Slow Horses
- Μαρκ Ράφαλο, Task
- Ρούφους Σιούελ, The Diplomat
- Νόα Γουάιλ, The Pitt
Καλύτερη ηθοποιός σε δραματική σειρά:
- Κάρι Κουν, The Gilded Age
- Τσέις Ινφίνιτι, The Testaments
- Κέρι Ράσελ, The Diplomat
- Ρία Σίχορν, Pluribus
- Zendaya, Euphoria
Καλύτερος ηθοποιός σε κωμική σειρά:
- Γιαχία Αμπντούλ Ματίν, Wonder Man
- Στιβ Καρέλ, Rooster
- Μάθιου Ρις, Widow's Bay
- Τζέισον Σίγκελ, Shrinking
- Μάρτιν Σορτ, Only Murders in the Building
Καλύτερη ηθοποιός σε κωμική σειρά:
- Κουίντα Μπράνσον, Abbott Elementary
- Άιο Εντεμπίρι, The Bear
- Έλ Φάνινγκ, Margo's Got Money Troubles
- Λίζα Κούντροου, Mon Comeback
- Τζιν Σμαρτ, Hacks
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