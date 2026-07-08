Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η ιατρική σειρά The Pitt συγκέντρωσε 25 υποψηφιότητες στα βραβεία Emmy, καθιστώντας την φαβορί για το βραβείο καλύτερης δραματικής σειράς.

Η σειρά Hacks, που επικεντρώνεται στις περιπέτειες μιας γηράσκουσας κωμικού, έλαβε 24 υποψηφιότητες.

Άλλες υποψήφιες για το βραβείο καλύτερης δραματικής σειράς είναι οι σειρές The Diplomat, The Gilded Age, A Knight of the Seven Kingdoms, Paradise, Pluribus, Slow Horses και Your Friends and Neighbors.

Τις περισσότερες Emmy υποψηφιότητες συγκέντρωσαν φέτος οι σειρές The Pitt και Hacks, με την ιατρική σειρά και τη σειρά που εστιάζει στις περιπέτειες μιας γηράσκουσας κωμικού να κυριαρχούν στην κούρσα για τα φετινά τηλεοπτικά βραβεία.

Το "The Pitt" απέσπασε συνολικά 25 υποψηφιότητες και θεωρείται φαβορί για το βραβείο της καλύτερης δραματικής σειράς. Το "Hacks" ακολουθεί με 24 υποψηφιότητες, διεκδικώντας επίσης σημαντικές διακρίσεις.

Στην κατηγορία για την καλύτερη δραματική σειρά, υποψήφιες είναι και οι σειρές "The Diplomat," "The Gilded Age," "A Knight of the Seven Kingdoms," "Paradise," "Pluribus," "Slow Horses" και "Your Friends and Neighbors".

Στην κατηγορία καλύτερης κωμικής σειράς, το "Hacks" θα αναμετρηθεί με τα "Abbott Elementary," "The Bear," "Margo's Got Money Troubles," "Nobody Wants This," "Only Murders in the Building," "Shrinking" και "Widow's Bay".

Οι νικητές των βραβείων Emmy θα ανακοινωθούν σε επίσημη τελετή στο Λος Άντζελες, η οποία θα μεταδοθεί ζωντανά από το NBC στις 14 Σεπτεμβρίου.

Παρουσιάστρια της βραδιάς θα είναι η πρωταγωνίστρια του "Law & Order: SVU" Μαρίσκα Χαργκιτάι.

Οι υποψηφιότητες στις κυριότερες κατηγορίες

Καλύτερη δραματική σειρά:

The Diplomat

The Gilded Age

A Knight of the Seven Kingdoms

Paradise

The Pitt

Pluribus

Slow Horses

Your Friends and Neighbors

Καλύτερη κωμική σειρά:

Abbott Elementary

The Bear

Hacks

Margo's Got Money Troubles

Nobody Wants This

Only Murders in the Building

Shrinking

Widow's Bay

Καλύτερη μίνι σειρά:

All Her Fault

The Beast in Me

Beef

DTF St. Louis

Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette

Καλύτερος ηθοποιός σε δραματική σειρά:

Στέρλινγκ Κ. Μπράουν, Paradise

Γκάρι Όλντμαν, Slow Horses

Μαρκ Ράφαλο, Task

Ρούφους Σιούελ, The Diplomat

Νόα Γουάιλ, The Pitt

Καλύτερη ηθοποιός σε δραματική σειρά:

Κάρι Κουν, The Gilded Age

Τσέις Ινφίνιτι, The Testaments

Κέρι Ράσελ, The Diplomat

Ρία Σίχορν, Pluribus

Zendaya, Euphoria

Καλύτερος ηθοποιός σε κωμική σειρά:

Γιαχία Αμπντούλ Ματίν, Wonder Man

Στιβ Καρέλ, Rooster

Μάθιου Ρις, Widow's Bay

Τζέισον Σίγκελ, Shrinking

Μάρτιν Σορτ, Only Murders in the Building

Καλύτερη ηθοποιός σε κωμική σειρά:

Κουίντα Μπράνσον, Abbott Elementary

Άιο Εντεμπίρι, The Bear

Έλ Φάνινγκ, Margo's Got Money Troubles

Λίζα Κούντροου, Mon Comeback

Τζιν Σμαρτ, Hacks

Πηγή: skai.gr

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