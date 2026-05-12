Ο θάνατος του Μπράντον Κλαρκ ερευνάται ως πιθανή υπερβολική δόση

Ο θάνατος του Μπράντον Κλαρκ σόκαρε τον κόσμο του NBA, με το TMZ να προχωρά στις πρώτες αποκαλύψεις σχετικά με την πιθανή αιτία που έφερε τον χαμό του 29χρονου.

Συγκεκριμένα, φαίνεται πως το περιστατικό ερευνάται ως πιθανή περίπτωση υπερβολικής δόσης. Οι αρχές φέρονται να εντόπισαν αντικείμενα που σχετίζονται με χρήση ναρκωτικών μέσα στο σπίτι όπου διέμενε ο παίκτης των Μέμφις Γκρίζλις.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λος Άντζελες ανταποκρίθηκε σε κλήση για επείγον ιατρικό περιστατικό περίπου στις 5 το απόγευμα. Όταν οι διασώστες έφτασαν στο σημείο, ο Κλαρκ είχε ήδη καταλήξει.

Φυσικά, η ακριβής αιτία και ο τρόπος θανάτου του Κλαρκ θα καθοριστούν μετά την ολοκλήρωση της νεκροψίας - νεκροτομής.

