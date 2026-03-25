Ξεκάθαρο μήνυμα για το μέλλον του ευρωπαϊκού μπάσκετ έστειλε ο Άνταμ Σίλβερ, τονίζοντας πως το NBA δεν επιθυμεί να κινηθεί ανταγωνιστικά απέναντι στη Euroleague.

Ο Κομισάριος της λίγκας μίλησε για το ενδεχόμενο συνεργασίας με την κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση, επισημαίνοντας πως η κοινή πορεία αποτελεί την ιδανική λύση για την ανάπτυξη του αθλήματος. «Η καλύτερη λύση θα είναι να πορευθούμε μαζί και όχι να ανταγωνίζονται δύο λίγκες μεταξύ τους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, στάθηκε και στη σχέση του με τον νέο CEO της Euroleague, Τσους Μπουένο, υπογραμμίζοντας πως υπάρχει κοινή προσέγγιση για την εξέλιξη του μπάσκετ στην Ευρώπη, σε συνεργασία τόσο με τα εθνικά πρωταθλήματα όσο και με τη FIBA.

Ο Σίλβερ αποκάλυψε επίσης πως υπάρχει έντονος ενθουσιασμός για το project του NBA Europe, ενώ αναφέρθηκε και στο ενδεχόμενο επέκτασης της λίγκας, σημειώνοντας πως εξετάζονται όλα τα δεδομένα, χωρίς να υπάρχει ακόμη οριστική απόφαση.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Άνταμ Σίλβερ:

«Η καλύτερη λύση θα είναι να πορευθούμε μαζί με την EuroLeague και όχι να ανταγωνίζονται δύο λίγκες η μία την άλλη.

Με τον νέο CEO, Τσους Μπουένο, υπήρξαμε συνάδελφοι στο NBA για πολλά χρόνια. Καταλήξαμε σε μία συγκεκριμένη προσέγγιση με στόχο την ανάπτυξη του αθλήματος σε όλη την Ευρώπη και αυτό σημαίνει ότι θέλουμε να συμπληρώσουμε και τα εθνικά πρωταθλήματα, να δουλέψουμε μαζί και με τη EuroLeague και με τη FIBA.

Ο συνεργάτης μου, Μαρκ Τέιτουμ, ενημέρωσε το Διοικητικό Συμβούλιο του NBA για τις εξελίξεις και για την πρόοδο του NBA Europe. Υπάρχει τεράστιος ενθουσιασμός για αυτό το project.

Δεν ανακοινώσαμε ότι επεκτείνεται το πρωτάθλημα, αλλά ότι εξετάζουμε τα δεδομένα για την επέκτασή του. Υπάρχουν και κάποιοι ιδιοκτήτες που δεν βλέπουν ανάγκη επέκτασης από τις 30 στις 32 ομάδες».

Πηγή: skai.gr

