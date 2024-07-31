Σλούκας – Μπράουν: Το δίδυμο στον «άσο» που κάθε ψηλός ονειρεύεται

Ο Παναθηναϊκός κινήθηκε αστραπιαία για να αποκτήσει από τη Μακάμπι Τελ Αβίβ τον Λορέντζο Μπράουν. Ο Αμερικανός γκαρντ με το ισπανικό διαβατήριο αποτελεί τη μία από τις δύο μεταγραφικές κινήσεις που θα κάνουν οι «πράσινοι». Φυσικά ο Εργκίν Αταμάν ξέρει τι παίρνει μιας και τον αντιμετώπισε στα περσινά playoffs όταν το Τριφύλλι πήρε την πρόκριση στο Final Four μετά από 12 ολόκληρα χρόνια.

Σε αυτές τις πέντε αναμετρήσεις ο Μπράουν πήρε τη Μακάμπι από το χέρι αλλά δεν κατάφερε να πάρει την πρόκριση. Μέτρησε 17,2 πόντους ανά αγώνα στα playoffs της Euroleague ενώ μοίραζε και 5,8 ασίστ. Είχε εξαιρετικές συνεργασίες με τον Τζος Νίμπο ο οποίος είναι εξαιρετικός στο παιχνίδι πάνω από την στεφάνη. Σε αυτό είναι ειδικός και ο Λεσόρ ο οποίος θα είναι πλέον συμπαίκτης του Μπράουν.

