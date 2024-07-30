Για πρόταση του Παναθηναϊκού στη Βιτόρια Γκιμαράες για την απόκτηση του Ζότα Σίλβα, κάνουν λόγο οι Πορτογάλοι. Σύμφωνα με δημοσίευμα της «O Jogo», ο 24χρονος εξτρέμ αναμένεται να αποχωρήσει από τον πορτογαλικό σύλλογο, ο οποίος και έχει στα χέρια του τρεις προτάσεις για την απόκτησή του.

Όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά, εκτός από τους «πράσινους», για τον νεαρό μεσοεπιθετικό έχουν καταθέσει προτάσεις τόσο η Κράσνονταρ, όσο και η Νότιγχαμ Φόρεστ.

Μάλιστα, οι Πορτογάλοι αναφέρουν χαρακτηριστικά πως μέσα στις επόμενες ημέρες θα υπάρξουν εξελίξεις γύρω από το θέμα του Σίλβα, το οποίο και θα εξαρτηθεί από τις προσφορές και τις διαπραγματεύσεις της Γκιμαράες με τους ενδιαφερόμενους συλλόγους, όπως φυσικά και από τα «θέλω» του παίκτη.

Αναφορικά με τα χρήματα, η «Record» αποκάλυψε πως η Νότιγχαμ Φόρεστ έχει προσφέρει 7 εκατομμύρια ευρώ συν κάποια μπόνους, προσφορά που έχει ματσάρει ο Παναθηναϊκός, με τον σύλλογο της Ρωσίας από την άλλη να έχει καταθέσει πρόταση 11 εκατομμυρίων ευρώ.

Να σημειωθεί πάντως πως από το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού δεν προκύπτει κάποια σχετική πρόταση αναφορικά με τον εκρηκτικό δεξιοπόδαρο εξτρέμ, ο οποίος πάντως το προηγούμενο διάστημα είχε «παίξει» δυνατά για το «τριφύλλι».

