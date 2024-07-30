Ολυμπιακοί Αγώνες: Αδικημένη και αβοήθητη νιώθει η Δώρα Γκουντούρα

Η ίδια η Δήμητρα Γκουντούρα, την οποία στηρίζει η Bwin, δεν μπόρεσε να κρύψει τη φόρτισή της και λύγισε μιλώντας στους δημοσιογράφους μετά τη λήξη του πολυσυζητημένου αγώνα της ξιφασκίας των Ολυμπιακών Αγώνων που έγιναν πολλά εκτός του αθλητικού χώρου που όμως επηρέασαν την Δήμητρα πολύ και φάνηκε.

Σήμερα, πιο ψύχραιμη εμφανίστηκε στην εκπομπή Summer’s Cool και τον Κωνσταντίνο Αρτσίτα. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια της ξιφασκίας, μετά τον άδικο αποκλεισμό της από τους Ολυμπιακούς Αγώνες 2024, τόνισε στις δηλώσεις της πως νιώθει αδικημένη και αβοήθητη.

Διαβάστε περισσότερα στο Womenonly.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.