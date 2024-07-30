O Χάρης Γιακουμάτος που βρίσκεται στο Παρίσι για να στηρίξει την αγαπημένη του Δώρα Γκουντούρα που λύγισε χθες με όσα έγιναν στον αγώνα της ξιφασκίας και τον αποκλεισμό της από την επόμενη φάση, σε απ’ ευθείας σύνδεση μίλησε στην εκπομπή Summer’s Cool.

«Όλο το στάδιο έβραζε από Γάλλους και προσπαθούσαν να στηρίξουν την παίκτριά τους και λογικό. Από κάποιο σημείο και μετά όμως περάσαμε σε ποδοσφαιρικές καταστάσεις, να γιουχάρουν, να ουρλιάζουν, να μην αφήνουν να συνεχιστεί το παιχνίδι. Γενικά, υπήρχε πολύ μεγάλη πίεση» είπε ο Χάρης Γιακουμάτος και συνέχισε:

«Σίγουρα κάποιοι κανόνες δεν τηρήθηκαν, είδαμε έναν διαιτητή να είναι σε πανικό. Από ‘κει και πέρα, για μένα το μετάλλιο της Δώρας είναι όλα όσα είπε μετά. Εκεί φαίνεται η αξία ενός ανθρώπου, αυτά είναι τα χρυσά μετάλλια»,

«Αληθεύει ότι οι χορηγοί της Δώρας θα την ανταμείψουν σαν να πήρε το χρυσό μετάλλιο και μπράβο τους, γιατί οι αθλητές έχουν τεράστια ανάγκη αυτή τη στήριξη. Ειδικά σε ένα άθλημα όπως η ξιφασκία, που έχει τόσα πολλά έξοδα και ταξίδια. Τα παράπονα γενικά εδώ στη διοργάνωση δίνουν και παίρνουν», κατέληξε στη σύνδεσή του ο Χάρης.

