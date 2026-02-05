Σλούκας: «Αρχηγού παρόντος πάσα αρχή παυσάτω» (vid)

Ο Παναθηναϊκός μπήκε σε αυτό το παιχνίδι με βαριά «αποσκευή». Ο Ιανουάριος είχε εξελιχθεί σε έναν από τους πιο δύσκολους μήνες της θητείας Αταμάν.

Γεμάτος απογοητευτικές εμφανίσεις, απρόσμενες απώλειες και μια συνολική εικόνα που απείχε πολύ από τα στάνταρ ομάδας Final Four. Η επικράτηση επί της Βιλερμπάν δεν έπεισε, ενώ η ήττα από τον Άρη στο Πρωτάθλημα, την 1η Φεβρουαρίου, έκανε την κατάσταση ακόμη πιο εύθραυστη και το κλίμα ιδιαίτερα βαρύ.

Περισσότερα στο paopantou.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.