Τιμωρία από τη ΔΕΑΒ στην ΑΕΚ με μία αγωνιστική κεκλεισμένων των θυρών

Η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας τιμώρησε την ΠΑΕ ΑΕΚ για τα όσα έγιναν στο ντέρμπι της Κυριακής (01/02) στη Νέα Φιλαδέλφεια με τον Ολυμπιακό και συγκεκριμένα για ρίψεις αντικειμένων στον αγωνιστικό χώρο.
Έτσι, ο «Δικέφαλος» θα υποδεχθεί τον Λεβαδειακό (22/02, 20:00) στην Allwyn Arena για τη 22η αγωνιστική της Stoiximan Super League χωρίς κόσμο.
Πηγή: sport-fm.gr
