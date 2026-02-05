Τιμωρία από τη ΔΕΑΒ στην ΑΕΚ με μία αγωνιστική κεκλεισμένων των θυρών

Η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας τιμώρησε την ΠΑΕ ΑΕΚ για τα όσα έγιναν στο ντέρμπι της Κυριακής (01/02) στη Νέα Φιλαδέλφεια με τον Ολυμπιακό και συγκεκριμένα για ρίψεις αντικειμένων στον αγωνιστικό χώρο.

Έτσι, ο «Δικέφαλος» θα υποδεχθεί τον Λεβαδειακό (22/02, 20:00) στην Allwyn Arena για τη 22η αγωνιστική της Stoiximan Super League χωρίς κόσμο.

