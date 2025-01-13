Sky Sports: Η Λίβερπουλ αγοράζει το καλοκαίρι τον Τζίμα με 25 εκατ. ευρώ συν μπόνους

Η μεταγραφή... όνειρο σε ένα απ’ τα μεγαλύτερα κλαμπ του κόσμου, τη Λίβερπουλ, φαίνεται πως πλησιάζει ολοένα και περισσότερο για τον Στέφανο Τζίμα. Μετά το «AnfieldWatch», ήταν σειρά της γερμανικής έκδοσης του «Sky Sports» μέσω του ρεπορτάζ του Φλόριαν Πλέτενμπεργκ να επιβεβαιώσει το πολύ έντονο ενδιαφέρον των «reds» για τον 18χρονο επιθετικό, ο οποίος κάνει μία εξαιρετική σεζόν στη δεύτερη κατηγορία της Γερμανίας με τη φανέλα της Νυρεμβέργης.

Το δημοσίευμα αναφέρει πως η Νυρεμβέργη θα ενεργοποιήσει την οψιόν αγοράς που υπάρχει στη συμφωνία που έκανε με τον ΠΑΟΚ το περασμένο καλοκαίρι για 18 εκατ. ευρώ (συν 2 εκατ. ευρώ υπό μορφή μπόνους), ενώ στη συνέχεια θα τον πουλήσει αξιώνοντας ένα ποσό 25 εκατ. ευρώ συν μπόνους.

Αναλυτικά το δημοσίευμα του Sky Sports:

«Η Λίβερπουλ έχει ξεκινήσει συζητήσεις με τη Νυρεμβέργη για μία καλοκαιρινή μεταγραφή του Στέφανου Τζίμα. Υπήρξε ένα τηλεφώνημα πριν από λίγες μέρες. Η Λίβερπουλ έχει ήδη μιλήσει και με την πλευρά του παίκτη. Ο 19χρονος επιθετικός Στέφανος Τζίμας θεωρείται ένα από τα λαμπρότερα ταλέντα επιθετικών στην Ελλάδα, έχοντας πετύχει 8 γκολ αυτή τη σεζόν για την Νυρεμβέργη.

Η Νυρεμβέργη εξακολουθεί να σχεδιάζει να ενεργοποιήσει την επιλογή αγοράς των 18 εκατομμυρίων ευρώ με την πρόθεση να τον πουλήσει απευθείας το καλοκαίρι, όπως αποκαλύφθηκε προηγουμένως.

Η Νυρεμβέργη έχει ορίσει τιμή 25 εκατομμύρια ευρώ € + μπόνους. Η Λίβερπουλ, καθώς και η Τσέλσι, η Μπράιτον, η Άστον Βίλα και πολλοί σύλλογοι της Bundesliga έχουν ενημερωθεί».

