Μπάσκετ: Sold out το ντέρμπι του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό στο ΟΑΚΑ

Κατάμεστο όπως αναμενόταν θα είναι το κλειστό του ΟΑΚΑ στο μεγάλο ντέρμπι του ελληνικού πρωταθλήματος του Παναθηναϊκού AKTOR με τον Ολυμπιακό.

Οι πράσινοι ανακοίνωσαν το sold out στα εισιτήρια του αγώνα, σήμερα το απόγευμα, λίγες ημέρες μετά την ενημέρωση που υπήρξε από την ΚΑΕ πως απομένουν λιγοστά εισιτήρια ακόμη αδιάθετα.

3 SOLD OUT ΣΤΗ ΣΕΙΡΑ!🔥☘️



Το εντός έδρας ντέρμπι της GBL με τον Ολυμπιακό, καθώς και τα δύο away games της Euroleague στο VIP Lounge του ΟΑΚΑ με Μπαρτσελόνα και Μπασκόνια, έγιναν όλα sold out μέσα σε μόλις τρεις ημέρες! 💪



Η αγάπη και η αφοσίωσή σας δε σταματά να μας… pic.twitter.com/7NJh4WiM5r — Panathinaikos BC (@Paobcgr) January 13, 2025





