Μπάσκετ: Sold out το ντέρμπι του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό στο ΟΑΚΑ

Ο Παναθηναϊκός AKTOR ανακοίνωσε το sold out στο μεγάλο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο ΟΑΚΑ την ερχόμενη Δευτέρα

Μπάσκετ ΠΑΟ

Κατάμεστο όπως αναμενόταν θα είναι το κλειστό του ΟΑΚΑ στο μεγάλο ντέρμπι του ελληνικού πρωταθλήματος του Παναθηναϊκού AKTOR με τον Ολυμπιακό.

Οι πράσινοι ανακοίνωσαν το sold out στα εισιτήρια του αγώνα, σήμερα το απόγευμα, λίγες ημέρες μετά την ενημέρωση που υπήρξε από την ΚΑΕ πως απομένουν λιγοστά εισιτήρια ακόμη αδιάθετα.


 

Πηγή: sport-fm.gr

