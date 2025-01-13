Άντεξε στην πίεση του ΟΦΗ και έφυγε με τον βαθμό από την Κρήτη ο Λεβαδειακός

Ένα απίθανο παιχνίδι μας χάρισαν ΟΦΗ και Λεβαδειακός στην Κρήτη για την 18η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Οι δύο ομάδες πάλεψαν μέχρι τελικής πτώσεως στο χορτάρι του «Γεντί Κουλέ», δεν κατάφεραν όμως να βρουν το «χρυσό» γκολ που θα τους χάριζε τη νίκη και τους τρεις βαθμούς, παρά τον ασταμάτητο ρυθμό που είχε το ματς. Ο «γόρδιος δεσμός» δεν λύθηκε ποτέ και το 0-0 έμεινε μέχρι και το τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή αφήνοντας και τους δύο με το... παράπονο.

Οι Κρητικοί στο φινάλε πίεσαν ασφυκτικά τον Λεβαδειακό κλείνοντας τον μέσα στα καρέ του, όμως δεν μπόρεσαν να πάρουν το παιχνίδι, με τους νεοφώτιστους να φεύγουν με έναν πολύτιμο βαθμό από μία τόσο δύσκολη έδρα.

ΟΦΗ-Λεβαδειακός 0-0: Άντεξε στην πίεση του ΟΦΗ και έφυγε με τον βαθμό ο Λεβαδειακός

Στο μυαλό του κόουτς:

Ο Μίλαν Ράσταβατς επέλεξε να τοποθετήσει την 11άδα του σε σύστημα 4-2-3-1 με τον Χριστογεώργο κάτω από τα δοκάρια. Στην άμυνα τοποθετήθηκαν οι Γκονζάλες, Λαμπρόπουλος, Σίλβα και Χατζηθεοδωρίδης. Δίδυμο στα χαφ μπήκαν οι Μπάκιτς και Αποστολάκης, με τον Φούντα μπροστά τους να έχει έναν πιο ελεύθερο ρόλο. Αριστερά αγωνίστηκε ο Σενγκέλια, δεξιά ο Νους και στην κορυφή της επίθεση ο Γιούνγκ.

Ο Νίκος Παπαδόπουλος από την άλλη πλευρά παρέταξε την ομάδα του με σύστημα 3-5-2 και τον Γκαραβέλη στο τέρμα. Η τριάδα στην άμυνα απαρτιζόταν από τους Άμπου Χάνα, Εραμούσπε και Λιάγκα, ενώ στα χαφ αγωνίστηκαν οι Συμελίδης, Τσοκάι και Μεχία. Την αριστερή πλευρά ανέλαβε ο Βήχος, την δεξιά ο Κάσσος και δίδυμο στην επίθεση έπαιξαν οι Μπάλτσι και Ζίνι.

Το ματς:

Τρομερό ξεκίνημα στην αναμέτρηση που έδειχνε από νωρίς πως θα πάει το παιχνίδι. Ο Λεβαδειακός στα 43 δευτερόλεπτα είχε δοκάρι με τον Μπάλτσι. Ο Συμελίδης με ένα υπέροχο τσίμπημα της μπάλας έβγαλε τον Αργεντινό στην πλάτη της άμυνας του ΟΦΗ και αυτός με δυνατό σουτ πέτυχε το αριστερό κάθετο δοκάρι του Χριστογέωργου.

Ο ΟΦΗ απάντησε στην ευκαιρία με τον Χατζηθεοδωρίδη να κάνει μία σέντρα «ξυραφιά» από τα αριστερά, βρίσκοντας το κεφάλι του Φούντα μέσα στην αντίπαλη περιοχή, ο μεσοεπιθετικός του ΟΦΗ όμως δεν κατάφερε να δώσει στην μπάλα τροχιά προς της εστία στο 4ο λεπτό.

Κοντά στο γκολ έφτασε ο ΟΦΗ στο 7ο λεπτό.

Ο Γιούνγκ μετά από εκτέλεση κόρνερ έκανε την προβολή στο δεύτερο δοκάρι στέλνοντας την μπάλα παράλληλα με την εστία. Εκεί πετάχτηκε ο Κάσσος πριν τους ποδοσφαιριστές των Κρητικών διώχνοντας τελευταία στιγμή, γλιτώνοντας την ομάδα του από ένα βέβαιο γκολ.

ΟΦΗ-Λεβαδειακός 0-0: Άντεξε στην πίεση του ΟΦΗ και έφυγε με τον βαθμό ο Λεβαδειακός

Τρομερό λάθος του Γκαραβέλη παραλίγο να στοιχήσει στον Λεβαδειακό. Ο κίπερ των φιλοξενούμενων πήγε να διώξει, αλλά ο Φούντας έβαλε το πόδι του και από την κόντρα η μπάλα πέρασε ελάχιστα άουτ. Μία απίθανη φάση που θα γινόταν ένα από τα «blooper» της σεζόν στο 11ο λεπτό.

Ο Λεβαδειακός επανήλθε στις ευκαιρίες με τον Τσοκάι να δοκιμάζει από πολύ μακριά τα πόδια του, με τον Αλβανό όμως να βλέπει την μπάλα να περνάει ελάχιστα άουτ στο 14ο λεπτό.

Ο ΟΦΗ δεν σταμάτησε να απειλεί και στο 20ο λεπτό έφτασε μία ανάσα από το γκολ. Ο Φούντας βρέθηκε ολομόναχος μέσα στην περιοχή των νεοφώτιστων και με σουτ επιχείρησε να σκοράρει. Όμως η μπάλα κόντραρε στον Εραμούσπε με το «ριμπάουντ» να το παίρνει ο Γιούνγκ που από άκρως πλεονεκτική θέση δεν καταφέρει να βρει εστία.

Ο Λεβαδειακός στο 27’ τα έβαλε σίγουρα με την τύχη του, καθώς ο Μπάλτσι σημάδεψε για δεύτερη φορά στην αναμέτρηση το δοκάρι. Στο 27ο λεπτό ο Ζίνι κράτησε την μπάλα μέσα στην περιοχή του ΟΦΗ, πάσαρε την κατάλληλη στιγμή στον Αργεντινό και αυτός με δυνατό σουτ τράνταξε το οριζόντιο δοκάρι του Χριστογεώργου, με το 0-0 να παραμένει.

Ο Γιούνγκ σπατάλησε άλλη μία καλή ευκαιρία από πλευράς ΟΦΗ στο 29ο λεπτό. Ο Σενγκέλια μπήκε με αξιώσεις μέσα στην αντίπαλη περιοχή και πάσαρε στον ερχόμενο Γιούνγκ, με τον Γάλλο όμως να σουτάρει άτσαλα, στέλνοντας την μπάλα ψηλά άουτ.

Πρώτη καλή ευκαιρία του δευτέρου ημιχρόνου ανήκει στον ΟΦΗ και τον Νους. Ο Αργεντινός βρέθηκε μόνος του μέσα στην περιοχή του Λεβαδειακού, αλλά η κεφαλιά του ήταν αρκετά κακή και πέρασε απευθείας άουτ.

Ήρωας έγινε ο Γκαραβέλης στο 68ο λεπτό. Ο Νέιρα έβγαλε μία γλυκιά σέντρα στον Σαλσέδο, με τον Ιταλό να πιάνει μία φοβερή κεφαλιά. Την ώρα που ήταν έτοιμος να πανηγυρίσει, ο Έλληνας κίπερ όμως πετάχτηκε τελευταία στιγμή και έδιωξε σε κόρνερ.

ΟΦΗ-Λεβαδειακός 0-0: Άντεξε στην πίεση του ΟΦΗ και έφυγε με τον βαθμό ο Λεβαδειακός

Άτυχος στάθηκε ο Σενγκέλια στο 86ο λεπτό, καθώς είδε την σέντρα του να σταματάει στο δοκάρι του Γκαραβέλη, με αποτέλεσμα άλλη μία φάση για τον ΟΦΗ να περνάει ανεκμετάλλευτη.

Άλλη μία τεράστια ευκαιρία πέρασε ανεκμετάλλευτη από πλευράς ΟΦΗ στα τελευταία δευτερόλεπτα της αναμέτρησης. Στο 90+8’ ο Σαλσέδο βγήκε απέναντι στον αντίπαλο τερματοφύλακα από πλάγια θέση, αλλά το τελείωμα του πέρασε αργά και βασανίστηκα ελάχιστα άουτ.

Δείτε εδώ το φιλμ του ματς

MVP: Μπορεί να πέρασε στην αναμέτρηση ως αλλαγή, αλλά ο Έντι Σαλσέδο ήταν απίθανος στην στο επιθετικό τρίτο του γηπέδου και στα τελευταία λεπτά έφτασε πολύ κοντά στο να πάρει ολόκληρο το ματς για τον ΟΦΗ.

Η σφυρίχτρα: Καλή βραδιά ήταν για τον διαιτητή της αναμέτρησης, ο οποίος πήρε σωστές αποφάσεις στη διάρκεια ολόκληρης της αναμέτρησης, με τον

ΟΦΗ όμως να έχει παράπονα για τη μη αποβολή του Αμπού Χάνα στο 76ο λεπτό.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΟΦΗ (Μ. Ράσταβατς): Χριστογεώργος, Γκονζάλες, Λαμπρόπουλος, Σίλβα, Χατζηθεοδωρίδης (86' Αμπαντά), Μπάκιτς, Αποστολάκης (63' Νέιρα), Φούντας, Σενγκέλια, Νους (86' Θεοδοσουλάκης), Γιουνγκ (63' Σαλτσέδο).

Λεβαδειακός (Ν. Παπαδόπουλος): Γκαραβέλης, Βήχος, Αμπού Χανά, Εραμούσπε, Μπάλτζι (86' Πεντρόσο), Μεχία (64' Γιαννιώτας), Κάσσος, Τσοκάι, Λιάγκας, Συμελίδης (90+4' Πλέγας), Ζίνι (90+5').

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.