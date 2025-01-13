Μεντιλίμπαρ: «Στον Ολυμπιακό δεν επιλέγεις διοργανώσεις»

Το ματς με τον Άρη ανήκει πια στο παρελθόν, με τον Ολυμπιακό να στρέφεται στο μεθαυριανό ντέρμπι Κυπέλλου με τον Παναθηναϊκό.

Ενόψει του μεγάλου ντέρμπι, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μίλησε στην Cosmote TV και αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στη νίκη κόντρα στους «κίτρινους», στους Κωστούλα-Μουζακίτη και στο αν οι «ερυθρόλευκοι» επιλέγουν διοργανώσεις.

Αναλυτικά όσα είπε:

Για το μας με τον Άρη: «Η νίκη και οι τρεις βαθμοί ήταν τα πιο σημαντικά από όλα. Στο πρώτο ημίχρονο είχαμε μέτρια εικόνα, αλλά στο δεύτερο καταφέραμε να αποκτήσουμε τον έλεγχο του παιχνιδιού και να επιβληθούμε στον αγωνιστικό χώρο».

Για τους Κωστούλα-Μουζακίτη: «Είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να συμβεί σε μια ομάδα το να έχει παιδιά από τις ακαδημίες της που προσφέρουν τόσα πολλά. Καταλαβαίνω πως στην Ελλάδα δεν είναι συνηθισμένο να εμπιστεύονται τα παιχνίδια σε τέτοια παιδιά, αφού αδιαμφισβήτητοι παίκτες θεωρούνται αυτοί που έρχονται απέξω, ωστόσο οι συγκεκριμένοι μας έχουν δείξει εδώ και πολύ καιρό πως μπορούμε να βασιστούμε πάνω τους και πως μπορούν να παίξουν σε πολύ υψηλό επίπεδο. Φυσικά η νίκη δεν είναι αποτέλεσμα αυτών των δύο, αλλά της συνολικής δουλειάς που έκανε η ομάδα».

Για το αν το Κύπελλο αποτελεί τον τρίτο στόχο φέτος: «Στον Ολυμπιακό δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Το να ξεκαθαρίζεις στόχους και να επιλέγεις διοργανώσεις. Στον Ολυμπιακό πρέπει να κερδίζεις όλα τα παιχνίδια και αυτό σκεφτόμαστε σε όποια διοργάνωση και αν παίζουμε. Θέλουμε να κερδίζουμε παντού και κάθε φορά, στόχος μας είναι το επόμενο ματς. Τώρα έχουμε μπροστά μας τον πρώτο προημιτελικό με τον Παναθηναϊκό και θα πάμε στο γήπεδό τους με στόχο να κάνουμε ένα καλό παιχνίδι και να το κερδίσουμε. Δεν σκεφτόμαστε ποιος είναι ο πρώτος ή ο δεύτερος στόχος μας, αλλά μόνο να κερδίσουμε το ματς. Ακόμα και σε αυτή την περίπτωση όπου υπάρχει ρεβάνς».

Για το πού κρίνονται τέτοια ματς: «Δεν υπάρχει ξεκάθαρη απάντηση σε αυτό γιατί σε τέτοια ματς μπορούν να συμβούν τα πάντα. Ίσως μια απάντηση να είναι το να επιμένεις και να μην απογοητευτείς ότι και να συμβεί. Για παράδειγμα πέρσι απέναντί τους είχαμε βρεθεί να χάνουμε με δύο γκολ, όμως επιμείναμε και καταφέραμε να επιστρέψουμε. Οπότε θα πω αυτό. Πρέπει να παίζεις και να επιμένεις μέχρι να πάρεις αυτό που θέλεις».

