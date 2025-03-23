Σκωτία - Ελλάδα: 0-3 μεγάλη νίκη

Στο μυαλό του κόουτς

Με 4-2-3-1 και πολλές αλλαγές η Εθνική. Στο τέρμα ο Τζολάκης, στα στόπερ Μαυροπάνος και Κουλιεράκης, με τους Βαγιαννίδη και Γιαννούλη στα μπακ. Μουζακίτης και Ζαφείρης στα χαφ, με τους Καρέτσα και Τζόλη στα «φτερά», ενώ ο Κωνσταντέλιας ήταν πίσω από τον Παυλίδη.

Διατήρησε το 4-2-3-1 και η Σκωτία, που είχε μία αλλαγή. Ο Γκόρντον στο τέρμα, Σούταρ και Χάνλεϊ στα στόπερ, Ράλστον και Ρόμπερτσον στα μπακ. Γκίλμουρ, ΜακΛιν στα χαφ, με τους ΜακΓκιν και Κρίστι να είναι στα «φτερά», ενώ ο ΜακΤόμινεϊ ήταν πίσω από τον Άνταμς.

Το ματς

Η Εθνική έδειξε διάθεση να παίξει ποδόσφαιρο από το ξεκίνημα, έχοντας να κάνει μία ανατροπή και μία υπέρβαση. Η πρώτη καλή στιγμή άνηκε στη γαλανόλευκη και έγινε στο 2’. Με τον Κωνσταντέλια να φεύγει κατά μέτωπο, αλλά έχασε τον βηματισμό του και βρέθηκε στο έδαφος πριν εκτελέσει.

Στη συνέχεια το ματς για ένα μικρό διάστημα κύλησε στον ρυθμό των γηπεδούχων, που είδαν την Εθνική να τους κάνει «δώρα». Από το λάθος του Μαυροπάνου, ο Τσε Άνταμς πήρε και μπούκαρε, αλλά βρέθηκε έδαφος στο μαρκάρισμα του Βαγιαννίδη.



Η πρώτη μεγάλη φάση του αγώνα ήρθε στο 6’ και την έκαναν οι Βρετανοί, με την τρομερή μπαλιά του ΜακΓκιν να φέρνει τον ΜακΤόμινεϊ σε θέση βολής, αλλά ο Τζολάκης έπεσε και έδιωξε, με τον Ρόμπερτσον να αστοχεί στη συνέχεια. Ο άσος της Νάπολι έπιασε στο 8’ σουτ από τα όρια της περιοχής, η μπάλα κόντραρε και κατέληξε σε κόρνερ.

Σταδιακά η Εθνική κατάφερε να φέρει τον ρυθμό εκεί που ήθελε, να μειώσει τα λάθη της και να οδηγήσει σε αρκετά τους γηπεδούχους, χάρη στο πρέσινγκ της. Στο 20’ η Ελλάδα στην πρώτη της φάση ευτύχησε να ανοίξει το σκορ, αλλά καθόλου τυχαία. Η ανάπτυξη ήταν πολύ ωραία, με τη συνεργασία Καρέτσα και Βαγιαννίδη που γύρισε από τα δεξιά για τον Κωνσταντέλια, ο οποίος εκτέλεσε από το ύψος του πέναλτι.



Το νέο σουτ του ΜακΤόμινεϊ στο 23’ δεν γινόταν να ανησυχήσει την Ελλάδα. Η Σκωτία πήρε μέτρα στο γήπεδο και η γαλανόλευκη είδε την ευκαιρία να «χτυπήσει» στην κόντρα, αλλά είχε κάποιες ημιτελείς προσπάθειες. Στο 29’ με τη συνεργασία Παυλίδη, Τζόλη και Γιαννούλη, όπου έλειψε η τελική προσπάθεια. Δύο λεπτά μετά ο Κουλιεράκης έκανε τρομερή μπαλιά για τον Τζόλη που γύρισε για τον Κωνσταντέλια, ο οποίος δεν πρόλαβε να εκτελέσει.



Η Σκωτία είχε μεγάλη ευκαιρία για το 1-1 στο 32’. Ο ΜακΓκιν εκτέλεσε από κοντά, αλλά ο Τζολάκης άπλωσε το σώμα του και έδιωξε. Η ομάδα του Κλαρκ έφτασε να έχει 63%-37% κατοχή μπάλας, αλλά η Εθνική συνέχισε να τους δημιουργεί μεγάλα προβλήματα στην κόντρα. Στο 40’ είχε σε μικρό διάστημα δύο άστοχα σουτ, το ένα από Μουζακίτη, το άλλο από τον Παυλίδη, με τον φορ της Μπενφίκα να είναι εκείνος που άγχωσε την αντίπαλη άμυνα.



Στο 42’ ήρθε η στιγμή να γίνει για πρώτη φορά αφεντικό στο ζευγάρι η Ελλάδα, αφού έκανε το 2-0. Ο Γιαννούλης γύρισε από τα αριστερά, ο Κωνσταντέλιας σέρβιρε για τον Καρέτσα που εκτέλεσε με γλυκό πλασέ με το αριστερό, γράφοντας ιστορία, αφού έγινε ο νεαρότερος σκόρερ του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος.



Η Εθνική δεν σταμάτησε εκεί και φρόντισε με το «καλημέρα» να στείλει το μήνυμα στην ομάδα του Κλαρκ ότι έχει και συνέχεια, με τη Σκωτία πριν προλάβει να βρει τα πατήματά της να δέχεται και τρίτο «χτύπημα». Ο Κωνσταντέλιας έκλεψε και με μπαλιά-τρύπα βρήκε τον Τζόλη που έστειλε την μπάλα στα δίχτυα 14’’ μετά τη σέντρα για το 0-3.



Με τους Σκωτσέζους να είναι σαστισμένοι, ο Παυλίδης βρήκε στην κόντρα τον Καρέτσα που εκτέλεσε με το αριστερό, αλλά άστοχα. Το γεγονός ότι ο Κλαρκ έκανε τριπλή αλλαγή στο 55’ λέει πολλά.



Στο 66’ η Εθνική είχε τεράστια ευκαιρία για το 4-0, με τον Κωνσταντέλια να μοιράζει στον Παυλίδη, που τσίμπησε περίτεχνα, αλλά η άμυνα της Σκωτίας έδιωξε πάνω στη γραμμή.

Από εκεί και μετά για να βρούμε φάση πρέπει να πάμε στο 83’, όπου και πάλι η Εθνική μας απείλησε, με τον Τζόλη να κλωτσάει ευκαιρία (από μπαλιά του Πέλκα) για το 0-4 και το δεύτερο προσωπικό γκολ. Στις καθυστερήσεις είχε ευκαιρία με τον Μασούρα να επιδιώκει να «κρεμάσει» τον Γκόρντον, ενώ στην τελευταία φάση του ματς ο Τζολάκης κράτησε το «μηδέν» πίσω.

Οι συνθέσεις

Σκωτία (Στιβ Κλαρκ): Γκόρντον - Ράλστον, Σούταρ, Χάνλεϊ, Ρόμπερτσον (73’ Γουίλσον)- Γκίλμουρ (55’ Τίρνεϊ), ΜακΛιν (55’ Φέργκιουσον) - ΜακΓκιν, ΜακΤόμινεϊ, Κρίστι (74’ Κόνγοεϊ) - Άνταμς (55’ Χερστ)

Στον πάγκο: Κέλι, Σλίκερ, Χέντρι, ΜακΚένα, Νίσμπετ, Μίλερ, Τζόνσον



Ελλάδα (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Τζολάκης - Βαγιαννίδης, Μαυροπάνος, Κουλιεράκης, Γιαννούλης - Ζαφείρης, Μουζακίτης (83’ Ιωαννίδης) - Καρέτσας (73’ Πέλκας), Κωνσταντέλιας (73’ Μασούρας), Τζόλης (90’+2’ Ρέτσος) – Παυλίδης (83’ Γαλανόπουλος)

Στον πάγκο: Βλαχοδήμος, Μανδάς, Φούντας, Ρότα, Χατζηδιάκος, Μάνταλος, Τσιμίκας.

Τα γκολ

Τo γκολ της Εθνικής στη Γλασκώβη… που άνοιξε το σκορ! Στο 20', η ανάπτυξη της Ελλάδας ήταν πολύ ωραία, με τη συνεργασία Καρέτσα και Βαγιαννίδη, που γύρισε για τον Κωνσταντέλια, ο οποίος εκτέλεσε από το ύψος του πέναλτι για το 1-0!



Το 2-0 με τον 17χρονο Καρέτσα:

Με το ρολόι να δείχνει 13 δευτερόλεπτα στο δεύτερο ημίχρονο ο Χρήστος Τζόλης σκόραρε μετά από ασίστ του Κωνσταντέλια.

